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Μουντιάλ 2026: Η «πολύ αληθινή» μασκότ του Μεξικό - Πάπια με φανέλα της ομάδας έγινε viral

Την νίκη του Μεξικό επί της Νότιας Αφρικής επισκίασε η μασκότ της ομάδας, που δεν ήταν άλλη παρά μια αληθινή πάπια, που φόρεσε την φανέλα της.

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Η μασκότ του Μεξικό στο Μουντιάλ 2026
Η μασκότ του Μεξικό στο Μουντιάλ 2026 | GLOMEX / Euronews Greek
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Όσο το Μεξικό γιόρταζε τη νίκη του επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Πέμπτη, ένας απρόσμενος οπαδός έκλεψε την παράσταση και έγινε η μασκότ.

Ο Μέρλιν, μια πάπια 2 ετών, εμφανίστηκε ντυμένος με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μεξικό και έγινε viral στα social media και ονομάστηκε από τους οπαδούς ως μασκότ της ομάδας.

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Ο Μέρλιν μάλιστα σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται να κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα στον κόσμο με τη φανέλα του Μεξικό, με πολλούς περαστικούς να σταματούν για να τον χαϊδέψουν και να τον τραβήξουν βίντεο.

 

 

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