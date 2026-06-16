Μουντιάλ 2026: Η «πολύ αληθινή» μασκότ του Μεξικό - Πάπια με φανέλα της ομάδας έγινε viral

Όσο το Μεξικό γιόρταζε τη νίκη του επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Πέμπτη, ένας απρόσμενος οπαδός έκλεψε την παράσταση και έγινε η μασκότ.
Ο Μέρλιν, μια πάπια 2 ετών, εμφανίστηκε ντυμένος με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μεξικό και έγινε viral στα social media και ονομάστηκε από τους οπαδούς ως μασκότ της ομάδας.
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Ο Μέρλιν μάλιστα σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα φαίνεται να κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα στον κόσμο με τη φανέλα του Μεξικό, με πολλούς περαστικούς να σταματούν για να τον χαϊδέψουν και να τον τραβήξουν βίντεο.
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