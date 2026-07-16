Μουντιάλ 2026: Η viral φωτογραφία του «μπέμπη Γιαμάλ» με τον Μέσι και η ιστορία πίσω από αυτήν

Την Κυριακή 19/07 έρχεται και ο τελικό του Μουντιάλ με την Αργεντινή που κατάφερε να ανατρέψει το ματς και να επικρατήσει της Αγγλίας με 2-1, ενώ αντίπαλος της θα είναι η Ισπανία που νίκησε το φαβορί Γαλλία με 2-1 επίσης.

Τις τελευταίες ημέρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία του Λαμίν Γιαμάλ με τον Λιονέλ Μέσι, που παρέμενε άγνωστη μέχρι στιγμής. Στην φωτογραφία αυτή απεικονίζεται ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέσι να κάνει μπάνιο το -μωρό- Λαμίν Γιαμάλ στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας.

Σημειώνεται πως ο Γιαμάλ θεωρείται διάδοχος του Μέσι, καθώς παίζουν με αρκετά κοινό τρόπο.

Τον Δεκέμβριο του 2007, ο Μόνφορτ φωτογράφισε τον 20χρονο τότε Μέσι, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη θρυλική του καριέρα στην Μπαρτσελόνα μόλις τρία χρόνια νωρίτερα, μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ήταν τότε μόλις πέντε μηνών.

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Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε σε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο του 2008, το οποίο διοργανώθηκε από το ίδρυμα του συλλόγου της Μπαρτσελόνα και την εφημερίδα Diario Sport, με τα έσοδα να διατίθενται στη UNICEF και σε άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις της Καταλονίας.

Στο πλαίσιο μιας ετήσιας πρωτοβουλίας εκείνης της εποχής, παίκτες της ομάδας της Barcelona φωτογραφήθηκαν μαζί με παιδιά. Εκατοντάδες οικογένειες συμμετείχαν στη δράση και οι περισσότερες από τις φωτογραφίες έχουν πλέον ξεχαστεί, πέρα ​​από τις πολύτιμες προσωπικές αναμνήσεις όσων έλαβαν μέρος.

Έτυχε, λοιπόν, ο Γιαμάλ, το αστέρι του μέλλοντος για την Μπαρτσελόνα, να φωτογραφηθεί μαζί με τον Μέσι, ο οποίος έμελλε να κατακτήσει τη Ballon d’Or οκτώ φορές. Τώρα, πρόκειται να συναντηθούν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή στο στάδιο MetLife, την πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Η φωτογραφία του μπάνιου, καθώς και αρκετές άλλες εικόνες από τη φωτογράφιση, συμπεριλαμβανομένης μιας όπου ο Μέσι κρατά στην αγκαλιά του τον βρέφος Γιαμάλ τυλιγμένο σε πετσέτα και μιας άλλης όπου η μητέρα του Γιαμάλ, Σέιλα Εμπάνά, βοηθά στο μπάνιο, επανήλθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2024.