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Τρέλα και παράνοια: Η αντίδραση Αργεντίνων εργαζομένων σε κορυφαίο τηλεοπτικό δίκτυο

Η αντίδραση του newsroom του «Todas las Noticias», όταν η Αργεντινή έβαλε γκολ στο ματς με την Αγγλία και πήρε το «χρυσό εισιτήριο» για τον τελικό του Μουντιάλ.

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Φίλαθλοι Αργεντινής
Φίλαθλοι της Αργεντινής παρακολοθούν Μουντιάλ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/JUAN IGNACIO RONCORONI
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Απολαυστικό ήταν το ματς της Αγγλίας Αργεντινής, με την αγωνία να κορυφώνεται μέχρι το τέλος, έως ότου η χώρα, να καταφέρει να βάλει τα δύο γκολ στο τέλος του αγώνα. 

Το άγχος που μετατράπηκε στον απόλυτο ξέφρενο πανηγυρισμό, αποτυπώνει το newsroom του Todas las Noticias, όπου παρακολουθούσε όλο μαζί τον αγώνα. 

Όταν μπήκαν τα γκολ, άρχισαν να ουρλιάζουν από χαρά και να αγκαλιάζονται μεταξύ τους. 

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Υπενθυμίζεται ότι, η Αργεντινή πήρε το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Με δυο γκολ στο 85΄και το 90'+2΄, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού στον τελικό με την Ισπανία.

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