Τρέλα και παράνοια: Η αντίδραση Αργεντίνων εργαζομένων σε κορυφαίο τηλεοπτικό δίκτυο

Απολαυστικό ήταν το ματς της Αγγλίας Αργεντινής, με την αγωνία να κορυφώνεται μέχρι το τέλος, έως ότου η χώρα, να καταφέρει να βάλει τα δύο γκολ στο τέλος του αγώνα.

Το άγχος που μετατράπηκε στον απόλυτο ξέφρενο πανηγυρισμό, αποτυπώνει το newsroom του Todas las Noticias, όπου παρακολουθούσε όλο μαζί τον αγώνα.

Assim reagiu a redação do Todo Noticias, principal canal jornalístico da Argentina, aos gols de Argentina x Inglaterra! pic.twitter.com/DdTgc9JdVo — Televisão Argentina (@tvargentina_) July 16, 2026

Όταν μπήκαν τα γκολ, άρχισαν να ουρλιάζουν από χαρά και να αγκαλιάζονται μεταξύ τους.

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Υπενθυμίζεται ότι, η Αργεντινή πήρε το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ. Με δυο γκολ στο 85΄και το 90'+2΄, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού στον τελικό με την Ισπανία.

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