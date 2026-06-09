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Μουντιάλ 2026: Το καλτ λεωφορειάκι του Κουρασάο - Δεν ξέρουμε αν θα περνούσε ΚΤΕΟ

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με ένα viral, old-school γαλάζιο πούλμαν χωρίς παράθυρα και τρελή διάθεση.

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Κουρασάο
Κουρασάο | Χ / @Nedu_brazil01
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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Κουρασάο θα παίξει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και οι παίκτες το διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ έγινε viral στα social media, όταν οι παίκτες εμφανίστηκαν μέσα σε ένα παλιό, γαλάζιο πούλμαν που μοιάζει με σχολικό, δεν έχει παράθυρα και γράφει μπροστά «συγγνώμη, φτάσαμε». Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει τώρα να δει τι θα καταφέρουν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.

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