Μουντιάλ 2026: Το καλτ λεωφορειάκι του Κουρασάο - Δεν ξέρουμε αν θα περνούσε ΚΤΕΟ

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Κουρασάο θα παίξει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και οι παίκτες το διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

Curaçao 🇨🇼 national team arrived for the 2026 World Cup in a school bus 🚌 with no windows😂😭…. These guys are creating amazing memories pic.twitter.com/5s6AQbSgL3 — NEDU (@Nedu_brazil01) June 7, 2026

Η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ έγινε viral στα social media, όταν οι παίκτες εμφανίστηκαν μέσα σε ένα παλιό, γαλάζιο πούλμαν που μοιάζει με σχολικό, δεν έχει παράθυρα και γράφει μπροστά «συγγνώμη, φτάσαμε». Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει τώρα να δει τι θα καταφέρουν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.