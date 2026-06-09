Μουντιάλ 2026: Η FIFA χρεώνει 79 δολάρια για να δεις το όνομά σου στη γιγαντοοθόνη - Η παγίδα στα μικρά γράμματα

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ξεκινήσει, αλλά η FIFA φαίνεται πως σκοράρει... στα ταμεία της, πριν καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα. Όσο πλησιάζουμε στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, τόσο ξεδιπλώνεται η εφευρετικότητα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την άντληση νέων εσόδων – και αυτή τη φορά, στοχεύει κατευθείαν στη ματαιοδοξία των οπαδών.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Athletic, η FIFA λανσάρει το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα "Super Shoutout". Τι ακριβώς είναι αυτό; Η ευκαιρία σου να δεις το όνομά σου να φιγουράρει στις λαμπερές γιγαντοοθόνες των γηπέδων του Μουντιάλ.Το κόστος για αυτή τη σύντομη στιγμή δόξας ανέρχεται στα 79 δολάρια (συν τον απαραίτητο ΦΠΑ, φυσικά).

FIFA is charging $79 (£59) for fans to have their name on the big screen at World Cup venues before matches this summer.



Through its “Super Shoutout” program, world football’s governing body has listed all 72 group-stage matches at this summer’s tournament and fans can pay $79… pic.twitter.com/bfWW9lIVbO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 9, 2026

Εδώ όμως κρύβεται η τεράστια «παγίδα».

Αν και το σλόγκαν της καμπάνιας τάζει λαγούς με πετραχήλια, υποσχόμενο πως «το όνομά σου θα εμφανιστεί στη σωστή οθόνη, τη σωστή στιγμή, στο σωστό ματς», η πραγματικότητα είναι ελαφρώς πιο απογοητευτική. Ουσιαστικά, η προβολή γίνεται αυστηρά στον νεκρό χρόνο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Η ίδια η FIFA σπεύδει να ξεκαθαρίσει στα ψιλά γράμματα πως πρόκειται αποκλειστικά για μια γηπεδική εμπειρία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως τηλεοπτική ή διαδικτυακή κάλυψη, ενώ δεν εγγυάται καν ότι το όνομά σου θα είναι ορατό σε όλους τους φιλάθλους στις κερκίδες. Κοινώς; Πληρώνεις 79 δολάρια για μια ψευδαίσθηση δόξας που μπορεί, τελικά, να μην προσέξει απολύτως κανείς.