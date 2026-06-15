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Μουντιάλ 2026: «Με μισούν ήδη αρκετοί» - Η απάντηση του Μπαπέ για Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Κίλιαν Μπαπέ αποκάλυψε σε συνέντευξή του, τον λόγο για τον οποίο δεν θα κατέβαινε για Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία.

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Κύλιαν Μπαπέ
Ο Γάλλος διεθνής Κύλιαν Μπαπέ | Shutterstock
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Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σενεγάλη, ο Κίλιαν Μπαπέ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην «Le Parisien» και απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση για πιθανή ενασχόλησή του με την πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει κάποια μέρα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Μπαπέ απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο, λέγοντας: «Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Όχι, είμαι ήδη αρκετά μισητός».

Η αλήθεια είναι ότι τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος άσσος δέχθηκε αυστηρή κριτική από φιλάθλους μέσω των social media για το ότι η χρονιά του με την Ρεάλ Μαδρίτης, δεν στέφθηκε από επιτυχία παρά τα σπουδαία προσωπικά του νούμερα (σ.σ. 42 γκολα και 7 ασίστ σε 44 ματς).
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