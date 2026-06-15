Μουντιάλ 2026: «Με μισούν ήδη αρκετοί» - Η απάντηση του Μπαπέ για Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σενεγάλη, ο Κίλιαν Μπαπέ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην «Le Parisien» και απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση για πιθανή ενασχόλησή του με την πολιτική.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει κάποια μέρα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Μπαπέ απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο, λέγοντας: «Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Όχι, είμαι ήδη αρκετά μισητός».

❌🇫🇷 Kylian Mbappé: “I am NOT planning to become the president of France”.



“I'm already hated enough as it is”, told Le Parisien. pic.twitter.com/TWTZCFfyum — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Η αλήθεια είναι ότι τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος άσσος δέχθηκε αυστηρή κριτική από φιλάθλους μέσω των social media για το ότι η χρονιά του με την Ρεάλ Μαδρίτης, δεν στέφθηκε από επιτυχία παρά τα σπουδαία προσωπικά του νούμερα (σ.σ. 42 γκολα και 7 ασίστ σε 44 ματς).

.

