Μουντιάλ 2026: «Με μισούν ήδη αρκετοί» - Η απάντηση του Μπαπέ για Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Σενεγάλη, ο Κίλιαν Μπαπέ παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην «Le Parisien» και απάντησε με χιούμορ σε ερώτηση για πιθανή ενασχόλησή του με την πολιτική.
Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει κάποια μέρα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Μπαπέ απάντησε με αφοπλιστικό τρόπο, λέγοντας: «Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Όχι, είμαι ήδη αρκετά μισητός».
Η αλήθεια είναι ότι τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος άσσος δέχθηκε αυστηρή κριτική από φιλάθλους μέσω των social media για το ότι η χρονιά του με την Ρεάλ Μαδρίτης, δεν στέφθηκε από επιτυχία παρά τα σπουδαία προσωπικά του νούμερα (σ.σ. 42 γκολα και 7 ασίστ σε 44 ματς).
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