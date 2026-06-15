Σάλος με τη χειρονομία Αυστραλού VARίστα πριν το Γερμανία-Κουρασάο: Τι είναι το ανάποδο ΟΚ που σχημάτισε

Αυστραλός διαιτητής του VAR, έκανε μια διεθνή χειρονομία λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας Γερμανία - Κουρασάο και προκάλεσε...διεθνείς ανιτδράσεις. Ο λόγος για το σύμβολο του «ΟΚ» που φέρεται να έχει ταυτιστεί με ρατσιστικό σήμα.

Το σύμβολο, που είναι επίσης και δημοφιλές emoji παύει να είναι οκ, όταν το σχηματίζεις ανάποδα. Συγκεκριμένα, η χρήση του ανάποδα και κάτω από τη μέση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Coupe du Monde 2026 : Shaun Evans, le superviseur de l’assistance à l’arbitrage vidéo d’Allemagne-Curaçao, a semblé reproduire un signe associé aux suprémacistes blancs. Son geste est sous enquête de la FIFA.#ALLCUR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N7c629iQCf — Franceat média (@Franceatpresso2) June 15, 2026

Ο διαιτητής, ονόματι Σον Έβανς (Shaun Evans) εθεάθη να κάνει την χειρονομία λίγο πριν από την αναμέτρηση. Η FIFA είναι πιθανό να διερευνήσει το πλαίσιο και την πρόθεση πίσω από την ενέργειά του ενώ τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για ταύτιση με τις εθνικιστικές ομάδες «white supremacy».

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Η Ένωση κατά της Δυσφήμισης (ADL) δήλωσε το 2019 ότι το σύμβολο ΟΚ έχει γίνει μια «δημοφιλής τακτική τρολαρίσματος» από «άτομα με δεξιές τάσεις, τα οποία συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ποζάρουν ενώ κάνουν τη χειρονομία».

Πώς ξεκίνησε το σύμβολο

Το σύμβολο, όπως επισημαίνει η Daily Mail, ξεκίνησε ως ένα διαδικτυακό αστείο στο 4Chan - παίρνοντας μια αθώα χειρονομία και προσποιούμενοι ότι υπήρχε ένα κρυφό νόημα πίσω από αυτήν, ελπίζοντας να ξεγελάσουν τα μέσα ενημέρωσης και τα αριστερά άτομα ώστε να θυμώσουν.

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Το εν λόγω υλικό προβλήθηκε ζωντανά πριν η Γερμανία ξεκινήσει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο με μια θριαμβευτική νίκη με 7-1 επί της πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας Κουρασάο την Κυριακή.

🚨LAMENTABLE🚨



La comisión de árbitros de FIFA seguramente no pasará por alto el gesto del árbitro VAR australiano Jhon Evans.



Muchos señalan que es un simbolo de Supremacía Blanca. 👌



Seguramente no lo veremos más en juegos del mundial. pic.twitter.com/JDE1acNVih — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 15, 2026

Ο Φέλιξ Νμέχα της Γερμανίας σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής μετά από έξι λεπτά και οι Νίκο Σλότερμπεκ, Κάι Χάβερτζ (δύο), Τζαμάλ Μουσιάλα, Ναθάνιελ Μπράουν και Ντενίζ Ούνταβ σκόραραν επίσης σε μια εύκολη εμφάνιση για την ομάδα του Τζούλιαν Νάγκελσμαν.

Αλλά η μεγαλύτερη επευφημία από το πλήθος των 68.021 θεατών ήρθε για την ισοφάριση του Λιβάνο Κομενένσια στο 21ο λεπτό για το Κουρασάο, το οποίο σκόραρε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έγινε το μικρότερο έθνος σε πληθυσμό και έκταση που έπαιξε σε παγκόσμιο τελικό.

Η σημαντική υποστήριξη του Κουρασάο απόλαυσε την ιστορική του μέρα υπό τον Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία του Μουντιάλ σε ηλικία 78 ετών, και επευφημούσε μέχρι το τέλος σε μια περίσταση που ίσως οι περισσότεροι πίστευαν ότι δεν θα ερχόταν ποτέ.