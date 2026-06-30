Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που ο Χάκπο λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέρμα του

Μπορεί η Ολλανδία να μην τα κατάφερε και να αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026 από το Μαρόκο στα πέναλτι, ωστόσο το ματς συνοδεύτηκε από μία έντονα συναισθηματική στιγμή.

Ήταν το 72ο λεπτό, όταν ο Κόντι Χάπκο σκόραρε και άνοιξε το σκορ για τους Οράνιε αλλά δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει και λύγισε.

Ο λόγος ήταν ο θάνατος του γιου του πριν λίγα 24ωρα. Ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ έδειξε τον ουρανό καθώς λίγο νωρίτερα, η σύζυγός του είχε ανακοινώσει ότι το δεύτερο παιδί που περίμεναν, δεν τα κατάφερε καθώς η γυναίκα απέβαλε.