Μουντιάλ 2026: Στη δίνη σκανδάλου βιασμού το Πράσινο Ακρωτήρι - Έρευνες για τον αρχηγό της ομάδας

Ο Ράιαν Μέντες, αρχηγός της εθνικής του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ 2026, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες και εκκρεμεί έρευνα εις βάρος του για βιασμό, από τον Μάρτιο του φετινού έτους

Η υπόθεση είχε αναδειχθεί ενώ το Πράσινο Ακρωτήρι έδινε δύο φιλικούς αγώνες στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο. Μετά το ματς ενάντια στη Χιλή, μία μεταφράστρια με καταγωγή από τη Βραζιλία ανέφερε πως προσκλήθηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ωστόσο, όταν συνειδητοποίησε πόσος κόσμος ήταν στο δωμάτιο, αποχώρησε αμέσως και επέστρεψε στο δικό της. Στη συνέχεια όμως, κατά την καταγγελία της, στο δωμάτιο μπήκε ο Ράιν Μέντες, ο οποίος της επιτέθηκε και τη βίασε.

Η μεταφράστρια φωτογράφησε τα σημάδια στο σώμα της ως αποδείξεις και η έρευνα από τις Αρχές της Νέας Ζηλανδίας άρχισε στις 27 Απριλίου. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση, ούτε από την Ομοσπονδία του Πράσινου Ακρωτηρίου, ούτε από τη FIFA.

