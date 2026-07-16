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Μουντιάλ 2026: Ο ξέφρενος πανηγυρισμός δημοσιογράφου στο Αγγλία - Αργεντινή

Ο διάσημος αθλητικογράφος Πάμπλο Γκιράλτ, έγινε ξανά viral για τις αντιδράσεις του στην αναμετάδοση του Αγγλία - Αργεντινή/.

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Ο δημοσιογράφος Πάμπλο Γκιράλτ στο Αγγλία - Αργεντινή | Tvargentina_Χ
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Δικαίως ο Πάμπλο Γκιράλτ (Pablo Giralt), θεωρείται από τις πιο εμβληματικές φωνές της αθλητικής δημοσιογραφίας στη Λατινική Αμερικής, μετά τη χθεσινή του αναμετάδοση για το Μουντιάλ και τον αγώνα Αγγλία - Αργεντινή

Ήδη μετά τη χθεσινή του εμφάνιση έγινε viral ξέφρενη αντίδραση του στο γκολ του Μέσσι ενάντια στην Αγγλία. 

Συγκεκριμένα, μεταδίδοντας για το Televisión Federal, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τα γκολ Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα τελευταία λεπτά και ο τόνος τηε φωνής του ανέβηκε,  οι πανηγυρισμοί δεν κρύφτηκαν ενώ η φωνή του, ήταν σίγουρα φωνή... τενόρου. 

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Ο εορτασμός του, πήγε ένα επίπεδο παραπέρα, όταν η Αργεντινή  επικράτησε με 2–1 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο ενάντια στην Ισπανία, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

 

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