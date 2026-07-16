Δικαίως ο Πάμπλο Γκιράλτ (Pablo Giralt), θεωρείται από τις πιο εμβληματικές φωνές της αθλητικής δημοσιογραφίας στη Λατινική Αμερικής, μετά τη χθεσινή του αναμετάδοση για το Μουντιάλ και τον αγώνα Αγγλία - Αργεντινή.
Ήδη μετά τη χθεσινή του εμφάνιση έγινε viral ξέφρενη αντίδραση του στο γκολ του Μέσσι ενάντια στην Αγγλία.
Συγκεκριμένα, μεταδίδοντας για το Televisión Federal, ο δημοσιογράφος περιέγραψε τα γκολ Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες στα τελευταία λεπτά και ο τόνος τηε φωνής του ανέβηκε, οι πανηγυρισμοί δεν κρύφτηκαν ενώ η φωνή του, ήταν σίγουρα φωνή... τενόρου.
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Ο εορτασμός του, πήγε ένα επίπεδο παραπέρα, όταν η Αργεντινή επικράτησε με 2–1 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο ενάντια στην Ισπανία, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
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