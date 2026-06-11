Μουντιάλ 2026: Οι 10 αγώνες που πρέπει να δεις οπωσδήποτε

Οι μέρες που ήταν εφικτό να παρακολουθούμε κάθε αγώνα του Μουντιάλ έχουν περάσει προ πολλού καθώς η επέκταση σε 48 ομάδες σημαίνει ότι πρόκειται να διεξαχθούν 72 αγώνες ομίλων μόνο και μόνο για να προκριθούν στην επόμενη φάση 32 ομάδες, τον αριθμό που είχαμε στα τελευταία επτά τουρνουά.

Με απλά μαθηματικά οι οπαδοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν 108 ώρες ποδοσφαίρου στη φάση των ομίλων, μόνο και μόνο για να φτάσουμε στον αριθμό των ομάδων που έχουμε συνηθίσει από το 1998.

Αν δεν προλαβαίνεις λοιπόν να δεις και τους 72 αγώνες στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, αυτοί είναι δέκα, που σύμφωνα με τον Guardian δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις.

10 αγώνας του Μουντιάλ που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα

Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής στις 11 Ιουνίου

Μια επανάληψη του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010, το Μεξικό και η Νότια Αφρική ξεκινούν το τουρνουά στο Estadio Azteca, ένα επικό στάδιο στην Πόλη του Μεξικού που είναι γεμάτο ιστορία.

Η συνάντηση του 2010 μεταξύ των δύο ομάδων έμειβε κυρίως για το εξαιρετικό «γκολ για όλη την Αφρική» του Siphiwe Tshabalala που άνοιξε το σκορ στο τουρνουά. Με το Μεξικό στην έδρα του, περιμένετε εξίσου ζωντανό και παθιασμένο πλήθος όπως υπήρχε στο Γιοχάνεσμπουργκ πριν από 16 χρόνια. Το φόντο ενός γεμάτου σταδίου 87.500 θέσεων θα πρέπει να εγγυάται ένα θέαμα.

Βραζιλία εναντίον Μαρόκο στις 13 Ιουνίου

Πρέπει να περιμένουμε μόνο μέχρι την τρίτη ημέρα του τουρνουά για μια πραγματικά εντυπωσιακή αναμέτρηση. Η Βραζιλία, πέντε φορές πρωταθλήτρια, αντιμετωπίζει την έκπληξη των ημιτελικών του 2022, το Μαρόκο, σε έναν αγώνα που υπόσχεται πολλά. Η ομάδα της Βραζιλίας βασίζεται στην επίθεση, με τον Κάρλο Αντσελότι να έχει επιλέξει έξι μέσους και εννέα επιθετικούς.

Εν τω μεταξύ, το Μαρόκο προσέγγισε το πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με ένα νέα, πιο επιθετική προσέγγιση και μπορεί να τους δούμε στην πρώτη γραμμή σε αυτό το τουρνουά περισσότερο από ό,τι στο Κατάρ.

Ολλανδία εναντίον Ιαπωνίας στις 14 Ιουνίου

Ο εναρκτήριος αγώνας του Ομίλου ΣΤ είναι ένας ακόμη που τραβάει την προσοχή. Η Ολλανδία δεν είναι ακριβώς αουτσάιντερ δεδομένου του πόσο ταλέντο έχει στην ομάδα της, αλλά η ήττα της με 1-0 από την Αλγερία σε ένα φιλικό προθέρμανσης δείχνει ότι έχει τα προβλήματά της.

Η Ιαπωνία πιθανότατα δεν θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ακόμα κι αν ο προπονητής, Χατζίμε Μοριγιάσου, επιμένει ότι μπορεί, αλλά έχει προηγούμενη εμπειρία όσον αφορά την νίκη επί κολοσσών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για την Ολλανδία. Στο Κατάρ 2022, κέρδισε αγώνες ομίλων εναντίον Γερμανίας και Ισπανίας.

Μια νίκη εδώ θα άνοιγε διάπλατα αυτόν τον όμιλο και θα της έδινε μια καλή ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή του ομίλου - όπως έκανε το 2022.

Ισπανία εναντίον Πράσινου Ακρωτηρίου στις 15 Ιουνίου

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως αναφέρει ο Guardian, ξεκινούν ενάντια σε μικρές ομάδες που κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση.

Το Πράσινο Ακρωτήριο είναι μια από τις μικρότερες χώρες που έχουν προκριθεί ποτέ, με την ομάδα τους να έχει φτάσει σε αυτό το τουρνουά κόντρα στις πιθανότητες.

Από όλα τα παιχνίδια της φάσης των ομίλων, αυτό είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους διεκδικητές μιας συντριβής. Άλλωστε, η Ισπανία ήταν αρκετά πειστική στον εναρκτήριο αγώνα της στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια νίκη με 7-0 επί της Κόστα Ρίκα.

Γαλλία εναντίον Σενεγάλης στις 16 Ιουνίου

Αυτές οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν και ήταν ένα αξιομνημόνευτο παιχνίδι. Η Γαλλία ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 με μια ήττα με 1-0 από τη Σενεγάλη, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε σοκ και αποτέλεσε την αρχή μιας καταστροφικής σεζόν για τους Γάλλους.

Η Γαλλία κυριάρχησε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να περάσει, και αυτή τη φορά μπορεί να διψά για εκδίκηση στον πρώτο αγώνα της στον Α' Όμιλο.

Ιράκ εναντίον Νορβηγίας στις 16 Ιουνίου

Το Ιράκ επέστρεψε για πρώτη φορά από το 1986 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα θελήσει να κάνει καλύτερη εντύπωση όταν ξεκινήσει την αγωνιστική του πορεία το 2026 στη Βοστώνη.

Η Νορβηγία, ωστόσο, θα αποτελέσει μια πραγματική πρόκληση. Ήταν η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά της Ευρώπης, σκοράροντας οκτώ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον (37), και ηγείται μια ομάδα γνήσιων αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth και Jørgen Strand Larsen.

Εκουαδόρ εναντίον Κουρασάο στις 21 Ιουνίου

Ο Ισημερινός απόλαυσε μια εξαιρετική προκριματική πορεία στον όμιλο της Νότιας Αμερικής. Τερμάτισε δεύτερος πίσω από την Αργεντινή, αφού έχασε μόνο δύο από τα 18 παιχνίδια του και δέχτηκε μόλις πέντε γκολ.

Το Κουρασάο θα έχει ήδη παίξει με τη Γερμανία και ίσως χρειαστεί ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι.

Σκωτία εναντίον Βραζιλίας στις 24 Ιουνίου

Η Σκωτία επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά αυτόν τον αιώνα και οι οπαδοί της θα ταξιδέψουν μαζικά στη Βόρεια Αμερική. Ο αγώνας εναντίον της Βραζιλίας θα έχει καταγραφεί στα ημερολόγια όλων ήδη από την κλήρωση.

Είναι μια επανάληψη του εναρκτήριου αγώνα του τουρνουά που η Σκωτία αγωνίστηκε τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1998. Η Σκωτία έχει συμμετάσχει σε μεγάλα τουρνουά από τότε, με πιο πρόσφατη την Euro 2024, όταν έτυχε σκληρής υποδοχής από τη Γερμανία με 5-1 στον πρώτο της αγώνα.

ΛΚ Κονγκό εναντίον Ουζμπεκιστάν στις 28 Ιουνίου

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αγωνιστεί στο τουρνουά μόνο μία φορά, το 1974 με το προηγούμενο όνομά της Ζαΐρ, και το Ουζμπεκιστάν δεν έχει προκριθεί ποτέ.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν τρέφει πολλές ελπίδες να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του Ομίλου Κ, με την Πορτογαλία και την Κολομβία να είναι πιθανό να κυριαρχήσουν.

Ωστόσο, οι πιθανότητές τους να προχωρήσουν ως μία από τις καλύτερες ομάδες της τρίτης θέσης μπορεί να εξαρτηθούν από αυτόν τον αγώνα. Αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας τους στη φάση των ομίλων.

Ιορδανία εναντίον Αργεντινής στις 28 Ιουνίου

Η Ιορδανία είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια, οπότε αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ακόμη διεκδικητής για ένα ρεκόρ νικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.