Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες σήμερα - Τα κανάλια που τους δείχνουν

Συνεχίζονται οι μάχες για την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 σήμερα, Πέμπτη 02/07, αλλά και αύριο, Παρασκευή 03/07.
Συγκεκριμένα, στις 22:00 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα να γίνεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Την Παρασκευή (03/07) η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Κροατία στις 2:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, με τον αγώνα να μεταδίδεται επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ1.
Στις 21:00 της Παρασκευής, η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο με τον αγώνα να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Πορτογαλία - Κροατία ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Ελβετία - Αλγερία ΕΡΤ1
21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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