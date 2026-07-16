Μουντιάλ 2026: Το όνειρο των Άγγλων που έγινε εφιάλτης - Βίντεο με τις αντιδράσεις τους

Λίγο έξω από το Λονδίνο, οι μπύρες είχαν ήδη μπει στον πάγο και το θρυλικό «It's coming home» δονούσε την ατμόσφαιρα! Σε ένα επικό fan zone, οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί των «Τριών Λιονταριών» μαζεύτηκαν για να ζήσουν το όνειρο του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή.

Το πρώτο ημίχρονο μας άφησε... στο περίμενε, αλλά με το «καλημέρα» του δευτέρου μέρους, η Αγγλία βρήκε δίχτυα! Πανζουρλισμός, αγκαλιές, ποτήρια να εκτοξεύονται στον αέρα και η ελπίδα ότι 60 χρόνια μετά, το τρόπαιο θα γυρίσει επιτέλους «σπίτι», χτύπησε κόκκινο. Αλλά επειδή μιλάμε για την Αγγλία, η οποία έχει μια... παραδοσιακή σχέση με το ποδοσφαιρικό δράμα, το παραμύθι δεν είχε happy end. Η Αργεντινή τους έκανε τη ζημιά, τους χάλασε το πάρτι και τους άφησε (κλασικά) με την όρεξη.

