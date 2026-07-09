Μουντιάλ 2026: Ρεπόρτερ των ΗΠΑ «διχοτόμησε» Βοσνία και Ερζεγοβίνη - «Παίξαμε με αυτές τις δύο χώρες»

Η έφεση που έχουν οι Αμερικανοί στη γεωγραφία είναι διεθνώς γνωστή, και πρόσφατα, με αφορμή του Μουντιάλ 2026, μάς θύμισαν πως μάλλον την έχουν στο «αίμα» τους.
Η γνωστή εγχώρια δημοσιογράφος Άννα Κασπάριαν, κάλυπτε π΄ροσφατα τη διαβόητη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη FIFA, για να ανασταλεί η ισχύ της κόκκινης κάρτας του Φολάριν Μπάλογκαν, από τον αγώνα απέναντι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.
Μυστήριο πώς, αλλά η Κασπάριαν, πάνω στο ειρμό φέρεται να θεώρησε λογικό πως το συμβάν έλαβε χώρα μεταξύ δύο αγώνων, αφού νόμιζε πως οι ΗΠΑ είχαν παίξει ενάντια σε...δύο εθνικές, μία της Βοσνίας, και μία της Ερζεγοβίνης.
Είπε συγκεκριμένα: «Ο Μπάλογκαν πήρε κόκκινη κάρτα στο ματς της περασμένης Τετάρτης με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Οπότε βλέπουμε πως αυτές οι δύο μικρότερες χώρες, αγωνίζονταν ενάντια στις ΗΠΑ...».
Κρίμα θα πούμε, γιατί έχει και ρίζες από τη μικρή μας «γειτονιά»...
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