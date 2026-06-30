Μουντιάλ 2026: Σε κρίση η Γερμανία μετά τον αποκλεισμό - Δημοσίευμα προκαλεί τριγμούς

Η ήττα της Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026, από την Παραγουάη, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους οπαδούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και δημοσίευμα «κόλαφος» της Bild, αποκαλύπτει τι έγινε με εκείνη την εκτέλεση του έκτου πέναλτι.

Αναλυτικότερα, το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι, η Γερμανία αντιμετώπισε δυσκολίες στο να βρει ποιος θα εκτελούσε το επόμενο πέναλτι, όταν η διαδικασία είχε φτάσει στο 3-3, μετά τη μεγάλη απόκρουση του Μάνουελ Νόιερ.

⚽️🇩🇪💔 𝗞𝗜𝗠𝗠𝗜𝗖𝗛, 𝗦𝗜𝗡 𝗘𝗫𝗖𝗨𝗦𝗔𝗦: “𝗠𝗘𝗥𝗘𝗖Í𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗦𝗘𝗥 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗦” 😔



🇩🇪 Tras la eliminación de Alemania ante Paraguay, Joshua Kimmich fue completamente autocrítico y asumió toda la responsabilidad por el fracaso de su selección. 💔



🗣️ Joshua… pic.twitter.com/WFIZazvjOj — Futbolnamass (@futbolnamass) June 30, 2026

Πολλοί παίκτες δίστασαν να αναλάβουν την εκτέλεση, μέχρι που ο Γιόναταν Ταχ δήλωσε ότι θα το εκτελέσει. Τελικά, όμως, αστόχησε με πολύ άσχημο τρόπο.

Γερμανία: Αναλυτικά το δημοσίευμα της Bild

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει:

«Στο 3-3 της διαδικασίας των πέναλτι, μετά την απόκρουση του Μάνουελ Νόιερ, υπήρξε δυσκολία στο να βρεθεί ο έκτος εκτελεστής. Οι Λέον Γκορέτσκα, Βάλντεμαρ Άντον, Νέιθανιελ Μπράουν και Μάλικ Τιαβ δίστασαν και απέφυγαν να αναλάβουν την ευθύνη λόγω της τεράστιας πίεσης. Ο Γιόναταν Ταχ, ο οποίος δεν είχε εκτελέσει ποτέ πέναλτι στην καριέρα του, πήρε τελικά την πρωτοβουλία, αλλά αστόχησε.»

Το ρεπορτάζ προσθέτει ακόμη ότι ο Γιόσουα Κίμιχ φέρεται να πλησίασε δύο φορές τον Λέον Γκορέτσκα, ζητώντας του να εκτελέσει το έκτο πέναλτι, όμως ο μέσος αρνήθηκε και τις δύο φορές.

«Ο Γιόσουα Κίμιχ ρώτησε δύο φορές τον Γκορέτσκα αν ήθελε να εκτελέσει το έκτο πέναλτι, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Έπειτα ανέλαβε ο Γιόναταν Ταχ».

Τελικά, λοιπόν το πέναλτι ανέλαβε ο Τα, ο οποίος αστόχησε, επιτρέποντας στον Καναλε να ευστοχήσει και να χαρίσει στην Παραγουάη την πρόκριση στη φάση των «16».

Το σκηνικό έρχεται να προστεθεί σε ένα σερί από ήττες της Γερμανίας στο Μουντιάλ, μετά το 2018 και το 2022, ενώ είναι η πρώτη φορά που η χώρα ηττήθηκε σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

