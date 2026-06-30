Παραγουάη: Εθνική αργία μετά τον ιστορικό αποκλεισμό της Γερμανίας στο Μουντιάλ

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η Παραγουάη μετά τη σπουδαία πρόκριση της εθνικής ομάδας στους «16» του Μουντιάλ 2026, με τη χώρα να πανηγυρίζει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ποδοσφαιρική της ιστορία. Ο πρόεδρος Σαντιάγκο Πένια προχώρησε μάλιστα στην κήρυξη της 30ής Ιουνίου ως εθνικής αργίας, προκειμένου οι πολίτες να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη.
Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία – Σουηδία.
Διαβάστε ακόμα: Ορλάντο Γκιλ: Ο ήρωας της Παραγουάης κάποτε πουλούσε τις εμφανίσεις του για να ζήσει
Όπως είχε συμβεί πριν από λίγες ημέρες και στο Εκουαδόρ, έτσι και στην Παραγουάη η επόμενη ημέρα του ιστορικού αγώνα κηρύχθηκε επίσημη αργία με απόφαση του προέδρου της χώρας, Σαντιάγκο Πένια.
«Η ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ! ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!», έγραψε ο 47χρονος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό που επικρατούσε σε ολόκληρη τη χώρα.
Λίγη ώρα αργότερα, η κυβέρνηση επικύρωσε την απόφαση, ανακοινώνοντας πως η Τρίτη 30 Ιουνίου αποτελεί εθνική αργία «σε αναγνώριση της ιστορικής νίκης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Παραγουάης επί της Γερμανίας».
- Ακόμα και 8,3 Ρίχτερ: Οι ισχυρότεροι σεισμοί στην Ελλάδα - Η τρομακτική λίστα Παπαδόπουλου
- Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ - Πού βρίσκεται η μάχη ΠΑΣΟΚ - Καρυστιανού
- Βρέθηκε ο σωσίας του Νότη Σφακιανάκη και είναι γυμναστής - «Οι μαθητές μου ζητούν να ανεβάσουμε βίντεο»
- Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν όλοι οι αγνοούμενοι - Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.