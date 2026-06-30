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Παραγουάη: Εθνική αργία μετά τον ιστορικό αποκλεισμό της Γερμανίας στο Μουντιάλ

Ξέφρενοι είναι οι πανηγυρισμοί στην Παραγουάη. Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε εθνική αργία μετά τη νίκη επί της Γερμανίας.

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Πανηγυρισμοί μετά τη νίκη της Παραγουάης | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η Παραγουάη μετά τη σπουδαία πρόκριση της εθνικής ομάδας στους «16» του Μουντιάλ 2026, με τη χώρα να πανηγυρίζει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ποδοσφαιρική της ιστορία. Ο πρόεδρος Σαντιάγκο Πένια προχώρησε μάλιστα στην κήρυξη της 30ής Ιουνίου ως εθνικής αργίας, προκειμένου οι πολίτες να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη.

Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία – Σουηδία.

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Όπως είχε συμβεί πριν από λίγες ημέρες και στο Εκουαδόρ, έτσι και στην Παραγουάη η επόμενη ημέρα του ιστορικού αγώνα κηρύχθηκε επίσημη αργία με απόφαση του προέδρου της χώρας, Σαντιάγκο Πένια.

«Η ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ! ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!», έγραψε ο 47χρονος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό που επικρατούσε σε ολόκληρη τη χώρα.

Λίγη ώρα αργότερα, η κυβέρνηση επικύρωσε την απόφαση, ανακοινώνοντας πως η Τρίτη 30 Ιουνίου αποτελεί εθνική αργία «σε αναγνώριση της ιστορικής νίκης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Παραγουάης επί της Γερμανίας».

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