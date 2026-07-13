Μουντιάλ: «Δεν πάσαρες στον Χάαλαντ, αυτοκτόνα» - Αδιανόητο κύμα hate για τον Σόρλοθ της Νορβηγίας

Η σύντροφος του Αλεξάντερ Σόρλοθ, Λένα Σέλνες, αποκάλυψε τα αποτρόπαια μηνύματα μίσους που δέχτηκε ο Νορβηγός, μετά τον πολύκροτο αποκλεισμό της χώρας από την Αγγλία στο Μουντιάλ.

Ο αποκλεισμός των «Βίκινγκ» στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τα «Λιοντάρια» είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για κάποιους αθλητές, από την ίδια την ήττα, όπως γράφει και το gazzetta.

Συγκεκριμένα, η κΑ Σέλνες, σύντροφος του Σόρλοθ έβγαλε στη δημοσιότητα τα μηνήματα μίσους που δέχθηκαν στα social media τόσο εκείνη όσο και ο διεθνής επιθετικός, μετά την ήττα και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά των χρηστών που τα έστειλαν.

Σόρλοθ - «Πήδα από έναν γκρεμό»: Αδιανόητα σχόλια

Η Σέλνες κοινοποίησσε στο Instagram στιγμιότυπα οθόνης από ορισμένα από τα προσβλητικά μηνύματα. Μεταξύ αυτών, ένα προέτρεπε ευθέως τον ποδοσφαιριστή να αυτοκτονήσει λέγοντας του: «Βλάκα πήγαινε να αυτοκτονήσεις», ένω ένα άλλο τον συμβούλευε να εγκαταλείψει τη χώρα και να «πηδήξει από έναν γκρεμό».

Η σύντροφος του επιθετικού αναγνώρισε ότι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει πολλή χαρά, αλλά δυστυχώς και πολύ μίσος, και έκλεισε το μήνυμά της ζητώντας από όσους γράφουν τέτοιου είδους σχόλια να το σκεφτούν πριν το κάνουν.

Τα μηνύματα κατά του Σόρλοθ | Instagram

Όλη αυτή η επίθεση κατά του Σόρλοθ, ξεκίνησε από μία κακή απόφαση που πήρε στον αγώνα εναντίον των «Λιονταριών», όταν αποφάσισε να τελειώσει μία φάση μόνος του, αντί να πασάρει την μπάλα στον Χάαλαντ, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μόνος του εναντίον του Πίκφορντ. Η ειρωνεία της τύχης όμως κορυφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ σκόραρε το νικητήριο γκολ που έστειλε τη χώρα του στους «4» του Μουντιάλ.