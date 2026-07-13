Ο Ραχόι και ο ρατσισμός της σάρκας: Τα σχόλια για τους Γάλλους και η απάντηση-φωτιά εκ των έσω

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο συντηρητικός Μαριάνο Ραχόι, είναι αντιμετώπος με έντονη κριτική μετά τις ρατσιστικές δηλώσεις που έκανε κατά της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, που αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026.

Ο Ραχόι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2011 έως το 2018, αναφέρθηκε στην επικείμενη μάχη της εθνικής της Ισπανίας με τη Γαλλία, για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε άρθρο του στο El Debate. Η τοποθέτησή του, ωστόσο, ήταν καθόλα αχρειάστη.

«Αξίζει να θυμόμαστε πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και ήταν φιναλίστ του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Έχουν κεδίσει κάθε αγώνα που έχουν παίρξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι νούμερο 1 στην κατάταξη της FIFA. Είναι κορυφαία ομάδα» ανέφερε - και όλα καλά μέχρι στιγμή. Αλλά, προσθέσε:

«Ωστόσο, δεν έχουν Γάλλους παίκτες. Και παίζουν πολύ καλά. Είναι υπέροχος αντίπαλος».

Η δήλωση του αυτή περί εθνικότητας έχει προκαλέσει έντονη κατακραυγή και γίνονται συγκρίσεις του με την Παραγουανή πολιτικό, η οποία είχε εξαπολύσει ευθεία ρατσιστική επίθεση στον Κιλιάν Εμπαπέ.

«Υπάρχουν ορισμένοι που μετρούν το ανήκειν με βάση το επίθετο, την καταγωγή και το χρώμα του δέρματος» σχολίασε, δεικτικά, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντεθ, στο X.

«Άλλοι τη μετρούν με τις ρίζες στη χώρα και τη διαθέση προσφοράς. Το να παίζεις ποδόσφαιρο. Να νοίαζεται για τους μεγαλύτερους. Να λειτουργείς επιχειρήσεις. Η Ισπανία ανήκει σε αυτούς που εργάζονται για τον σκοπό αυτό. Όχι για εκείνους που την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις».

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

Από πλευράς Γαλλίας απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών, Λορέν Νουνιέζ, ο οποίος τόνισε πως οι δηλώσεις του Ραχόι δεν αποτυπώνουν τίποτα σχετικά με την εθνική του. «Η Γαλλία είναι η χώρα της διαφορετικότητας, όπου όλοι μπορούν να γίνουν σπουδαίοι και να βρουν τη θέση τους».

Ο Ολιβιέ Φορέ, επικεφαλής του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε, απλά, πως η Γαλλία αγωνίζεται μόνο με Γάλλους πολίτες.

«Η Γαλλία δεν είναι εθνικό έθνος, δεν έχει χρώμα δέρματος ή θρησκεία. Είναι ένα πολιτικό έθνος, ενωμένο γύρω από το ρεπουμπλικανικό σύνθημα – προς μεγάλη απογοήτευση της ρατσιστικής δεξιάς».

L’équipe de France ne comprend que des Français. La France n’est pas une nation ethnique, elle n’a pas de couleur de peau ou de religion. C’est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N’en déplaise à la droite raciste. https://t.co/KMnveREUIS — Olivier Faure (@faureolivier) July 12, 2026