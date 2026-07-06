Μπαλογκάν: Η FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου - Κανονικά ο Αμερικανός στους «16» του Μουντιάλ

Κανονικά στην αποστολή των ΗΠΑ θα συμμετάσχει ο Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος πήρε το πράσινο φως για να συμμετέχει στην αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Η ένσταση που κατέθεσε η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη διαθεσιμότητα του Αμερικανού έπεσε στο κενό, καθώς η FIFA απέρριψε την έφεση και επικύρωσε την παρουσία του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαλογκάν είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα στον αγώνα απέναντι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, η τιμωρία του ανεστάλη μετά από απόφαση της FIFA, αλλά και παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Η Βελγική Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης δήλωσής της, η RBFA επιθυμεί να εξηγήσει δημοσίως τα γεγονότα των τελευταίων ωρών.

Αφού έμαθε από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης για την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη αναστολή του παίκτη Μπαλογκούν, η RBFA έστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, εξήγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, καθώς και εκθέτοντας τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ως μοναδική απάντηση, η FIFA έστειλε επιστολή στην RBFA, στην οποία ανέφερε ότι θεωρούσε την εν λόγω αλληλογραφία ως έφεση, ότι είχε διοριστεί δικαστής και ότι η RBFA είχε στη διάθεσή της μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρώσει την έφεση αυτή. Η FIFA δεν παρείχε καμία απολύτως πληροφορία.

Για να γίνει δεκτή μια έφεση, οι ίδιοι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα. Ενώ η RBFA ζητούσε απλώς νόμιμες εξηγήσεις, η ίδια η FIFA δημιούργησε μια έφεση και εξασφάλισε αμέσως ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη.

Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η FIFA αρνιόταν ταυτόχρονα να απαντήσει στα νόμιμα αιτήματα της RBFA. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονισμού του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της το τμήμα που αφορούσε την αυτόματη αποβολή παικτών.

Το θέμα αυτό, ωστόσο, είχε αποτελέσει μέρος όλων των αντίστοιχων συναντήσεων πριν από καθέναν από τους τέσσερις προηγούμενους αγώνες. Η RBFA ρώτησε τη FIFA, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, σχετικά με τους λόγους αυτής της αλλαγής, αλλά για άλλη μια φορά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Για να είμαστε σαφείς, μέχρι αυτή τη στιγμή, η RBFA δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση ή εξήγηση από τη FIFA σχετικά με το θέμα αυτό. Ως εκ τούτου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσει την επιλεξιμότητα του παίκτη για τον επικείμενο αγώνα.

Ανεξάρτητα από το αθλητικό αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, η RBFA εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την εξέλιξη των γεγονότων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της ηθικής, του δίκαιου ανταγωνισμού και των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στο σύνολό του».