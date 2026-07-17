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Μουντιάλ: Η στιγμή που ο Βίντσιτς μαθαίνει ότι θα είναι ο διαιτητής του τελικού και βάζει τα κλάματα

Καθώς ο κόσμος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, ένας από τους πλέον τυχερούς που θα παρευρίσκονται, ίσως να είναι ο διαιτητής.

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Η στιγμή που ο Βίντσιτς ξεσπά σε κλάματα
Η στιγμή που ο Βίντσιτς ξεσπά σε κλάματα | Twitter - FIFA
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Καθώς ο κόσμος μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία του Γιαμάλ κόντρα στην Αργεντινή του Μέσι, ένας άνθρωπος ίσως στέκει ο πιο τυχερός, ακόμα και μεταξύ των παικτών και του κοινού, που θα έχουν την τύχη να βρεθούν εκεί.

Η FIFA ανακοίνωσε σήμερα τη διαιτητική ομάδα του αγώνα, με τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς να επιλέγεται για το σημαντικότερο ματς εθνικών ομάδων της τετραετίας.

Ο Βίντσιτς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν έμαθε για τον ορισμό του από τη Ομοσπονδία και ξέσπασε σε κλάματα, με συναδέλφους του να τον αγκαλιάζουν και να τον συγχαίρουν.

Στο πλευρό του Βίντσιτς θα βρίσκονται ως βοηθοί οι συμπατριώτες του Τόμαζ Κλάντσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ χρέη τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.

Ο Βίντσιτς έχει σφυρίξει στο Μουντιάλ τρία ματς και συγκεκριμένα τα Βραζιλία – Μαρόκο, Ιορδανία – Αλγερία για τη φάση των ομίλων και το Μεξικό – Εκουαδόρ για τη φάση των 32.

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