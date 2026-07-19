Μουντιάλ: Ο Μέσι ξεσηκώνει ομάδα και οπαδούς πριν τον τελικό - «Γράψαμε ήδη ιστορία, vamos Αργεντινή»

Τη μεγάλη ημέρα του τελικού του Μουντιάλ εναντίον της Ισπανίας, ο αρχηγός της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, μοιράστηκε ένα μήνυμα με τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς του.

Στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, ο Pulga αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε με την εθνική ομάδα και στον δεσμό που δημιουργήθηκε με τους συμπαίκτες του, κατά το Fox Sports.

«Το πιο όμορφο πράγμα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρο το ταξίδι», έγραψε ο Μέσι . «Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να ανταγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα».

Μέσι: «Vamos Αργεντινή, έχουμε ήδη γράψει ιστορία»

Η ανάρτηση εξέφραζε ευγνωμοσύνη στα άτομα που βρίσκονται και στο τεχνικό σκέλος της ομάδας, τονίζοντας τη συλλογική προσπάθεια που απαιτείται για τη διατήρηση του επιπέδου της ομάδας στη διεθνή σκηνή. Ο Μέσι αναγνώρισε την ενότητα της ομάδας ως πρωταρχικό παράγοντα στη διαρκή επιτυχία της.

«Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους σπουδαίους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να κρατήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως οικογένεια», είπε ο Μέσι.

Ό,τι και να συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει. Vamos, Αργεντινή».