Μπόρχα Ιγκλέσιας: Ολυμπιακός - Ο Ιμανόλ θέλει τον φορ της Θέλτα

Ο Ολυμπιακός δίνει αγώνα δρόμου για να πάρει επιθετικό και το φαβορί είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρχα Ιγκλέσιας.
Οι πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία θέλουν τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να έχει προκρίνει τον παίκτη της Θέλτα και γίνονται συζητήσεις με τον 33χρονο άσο και την ομάδα του Βίγκο.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Γιώργος Μαζωνάκης: Σάλος με τις απαράδεκτες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αφιέρωσης του Μάλαμα
- 5 υπέροχα πράγματα που θυμόμαστε από τον Τάκη Σπυριδάκη
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nίνo και Μάστορα στην κηδεία
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η μαρτυρία - ντοκουμέντο του φαρμακοποιού - «Ήταν μια χαρά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.