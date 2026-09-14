Μπόρχα Ιγκλέσιας: Ολυμπιακός - Ο Ιμανόλ θέλει τον φορ της Θέλτα

Ο Ολυμπιακός δίνει αγώνα δρόμου για να πάρει επιθετικό και το φαβορί είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Οι πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία θέλουν τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να έχει προκρίνει τον παίκτη της Θέλτα και γίνονται συζητήσεις με τον 33χρονο άσο και την ομάδα του Βίγκο.

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