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Μπόρχα Ιγκλέσιας: Ολυμπιακός - Ο Ιμανόλ θέλει τον φορ της Θέλτα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει προκρίνει τον έμπειρο επιθετικό της Θέλτα, Μπόρχα Ιγκλέσιας.

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Μπόρχα Ιγκλέσιας
Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Ολυμπιακός δίνει αγώνα δρόμου για να πάρει επιθετικό και το φαβορί είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Οι πληροφορίες του Gazzetta από την Ισπανία θέλουν τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να έχει προκρίνει τον παίκτη της Θέλτα και γίνονται συζητήσεις με τον 33χρονο άσο και την ομάδα του Βίγκο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

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