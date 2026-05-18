Το Ιράν έστρεψε την ταινία του Τραμπ εναντίον του: «Ποτέ μην παραδέχεσαι ότι χάνεις»

Σε μία σκωπτική ανάρτηση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προχώρησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δημοσιεύοντας μια σκηνή από τη βιογραφική ταινία «The Apprentice» στο X.

Στο απόσπασμα από την ταινία, ακούγεται η φράση «Ποτέ μην παραδέχεσαι την ήττα», την οποία απευθύνει συνεργάτης του Τραμπ, με τους Ιρανούς να υπονοούν ότι ο πρόεδρος «δεν ξέρει να χάνει», και πως οι μόνες του νίκες στην παγκόσμια «σκακιέρα» είναι επικοινωνιακές.

Ιράν προςε Τραμπ: «Κατασκευασμένη η πολιτική του»

Στη σκηνή η φράση «ποτέ μην παραδέχεσαι την ήττα» αναφέρεται από τον Ρόι Κον, έναν αμφιλεγόμενο Αμερικανό δικηγόρο και σύμβουλο ως «μάθημα», στον νεαρό τότε επιχειρηματία.

Κοινοποιώντας αυτό το βίντεο στο X, ο Μπαγκάι αναφέρεται σαρκαστικά στο πώς ο Τραμπ κατασκευάζει τις πολιτικές και μιντιακές του αφηγήσεις.

Η ταινία, με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Σταν, που δεν άρεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, απεικονίζει τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής και πολιτικής καριέρας του, και δείχνει πώς διαμορφώθηκαν ορισμένες από τις αρχές και τα πρότυπα συμπεριφοράς του.