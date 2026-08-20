«Να παραιτηθεί ο Ινφαντίνο»: Φίλαθλοι ανά τον κόσμο ζητούν να αλλάξει ο πρόεδρος της FIFA

Οργανώσεις φιλάθλων από όλο τον κόσμο ζητούν την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA, ενώ παράλληλα καλούν σε ριζική αναμόρφωση της λειτουργίας και της διοίκησης της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τον Guardian.



Η πίεση προς τον Ινφαντίνο αυξάνεται μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τα σχέδια για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο τη διοργάνωση και διαχείριση των τουρνουά της FIFA, μεταξύ των οποίων και τα Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών.





Όπως αναφέρει ο Guardian, τρεις ηπειρωτικές συνομοσπονδίες κατηγόρησαν την περασμένη εβδομάδα τον πρόεδρο της FIFA για «εξαπάτηση», αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Παράλληλα, η UEFA φέρεται να εξετάζει μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, έχοντας «χάσει την εμπιστοσύνη» της στην ηγεσία του Ινφαντίνο.



Παρά το γεγονός ότι ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική στήριξη, κυρίως από την Αφρική και τη Νότια Αμερική, οργανώσεις φιλάθλων από τις έξι συνομοσπονδίες της FIFA έχουν ήδη στηρίξει διαδικτυακή petition μέσω του Change.org, ζητώντας την αποχώρησή του.

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Στην ανακοίνωσή τους, οι οπαδοί καταγγέλλουν την προσπάθεια να δοθεί σε ιδιώτες επενδυτές μεγαλύτερος έλεγχος σε κορυφαίες διοργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο του Ινφαντίνο καταρτίστηκε «μυστικά», πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς επαρκή ενημέρωση των ίδιων των μελών της FIFA ή των φιλάθλων.



Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι ένας πρόεδρος που, όπως λένε, έχει επανειλημμένα υπονομεύσει την αξιοπιστία του αθλήματος «έχει χάσει το δικαίωμα να το ηγείται» και ζητούν την παραίτησή του για την προστασία της αξιοπιστίας της FIFA και του μέλλοντος του ποδοσφαίρου.



Ωστόσο, οι οργανώσεις δεν περιορίζονται στην αποχώρηση του Ινφαντίνο. Η petition ζητά βαθιές αλλαγές στη διοίκηση της FIFA, με θεσμική συμμετοχή των φιλάθλων και άλλων βασικών φορέων του ποδοσφαίρου στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του αθλήματος.



Ο Ronan Evain, εκτελεστικός διευθυντής της Football Supporters Europe, δήλωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι η αποχώρηση του Ινφαντίνο αποτελεί «πρώτο και απαραίτητο βήμα», αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Όπως υποστήριξε, το γεγονός ότι ένας πρόεδρος μπορεί να συγκεντρώνει τόσο μεγάλη εξουσία δείχνει ότι το μοντέλο διακυβέρνησης της FIFA «δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε».



Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας επανεκκίνησης του τρόπου διοίκησης της FIFA, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ποδόσφαιρο που είχαν γίνει το 2016 έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ακυρωθεί ή καταστεί αναποτελεσματικές υπό την ηγεσία του Ινφαντίνο. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι ακόμη και η περιοδική εναλλαγή στην προεδρία, στα πρότυπα άλλων οργανισμών εκτός του αθλητισμού.