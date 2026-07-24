Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Χιτ»

Αναμφίβολα ο Κέντρικ Ναν στο πέρασμά του από το NBA, ξεχώρισε αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Χιτ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο x και αναφέρθηκε στα άτομα που του ζητάνε καθημερινά να επιστρέψει στην ομάδα του Μαϊάμι.

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