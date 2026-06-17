Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών η τιμωρία για το επεισόδιο ανάμεσε σε Ναν και Τζόουνς

Με μία επιπλέον αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στους Κέντρικ Ναν και Ταϊρίκ Τζόουνς μετά το τέλος του πέμπτου τελικού.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας επέβαλε επίσης πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Αμερικανό γκαρντ των «πράσινων» για τη συμμετοχή του στο περιστατικό που έλαβε χώρα έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ποινή επιβλήθηκε επειδή η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θεωρήθηκε υπότροπη, καθώς είχε προηγηθεί τιμωρία μίας αγωνιστικής από το Game 4 των τελικών, καθώς και οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι «πράσινοι» έχουν συμπληρώσει συνολικά τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς έχει κατατεθεί έφεση κατά της ποινής που είχε επιβάλει ο Αθλητικός Δικαστής, με αποτέλεσμα να αναμένεται η τελική εξέλιξη πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.