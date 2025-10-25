Νέα «βόμβα» με τη μαφία Βράτσαρ: Ο Νίκολιτς συμμετείχε στη δολοφονία του αρχηγού οπαδών της Παρτιζάν

Ο Ούρος Νίκολιτς, γνωστός διαιτητής του σερβικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος συχνά σφύριζε σε σημαντικούς αγώνες της Euroleague και της ABA League, κατηγορείται από την Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος ότι είναι μέλος της λεγόμενης «φατρίας Βράτσαρ» με επικεφαλής τον Νίκολα Βούσοβιτς ή αλλιώς «Τζόνι από το Βράτσαρ» και τον Ούρος Πιπέρσκι.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με την Kurir προετοίμασε και εκτέλεσε τη δολοφονία του πρώην αρχηγού των οπαδών της Παρτιζάν, Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς.

Ο αρχηγός της Παρτιζάν | Kurir

Όπως αναφέρεται στην εντολή έρευνας, ο Νίκολιτς κατηγορείται ότι έγινε μέλος της εγκληματικής ομάδας το 2018 και βρισκόταν σε άμεση επαφή με τους οργανωτές της.

Φαίνεται μάλιστα πως μετέφερε τις εντολές τους στους εκτελεστές του εγκλήματος, συμμετείχε στον σχεδιασμό αλλά και πλήρωσε τους δράστες!

Ο Μάρκο Τζόρτζεβιτς, γνωστός ως Μαρκετζάνι, πρώην σύντροφος της τραγουδίστριας Έντιτα Αραντίνοβιτς, η οποία συνελήφθη στο Ντουμπάι, του Αλεξάνταρ Οστόιτς, ο οποίος του πέρασαν χειροπέδες στην Ισπανία, ο Ούρος Νίκολιτς και ο Βουκ Σπανιέβιτς είναι ύποπτοι ότι ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον σχεδιασμό των πιο σοβαρών εγκλημάτων, δολοφονιών, εμπορίας όπλων, καθώς και για την εύρεση των εκτελεστών γι αυτά τα εγκλήματα. Στη συνέχεια αναλάμβανε τη χρηματοδότηση και απόκρυψη στοιχείων μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα πάντα με την Kurir, ο Νίκολιτς, από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020, συμμετείχε άμεσα στην οργάνωση της δολοφονίας του Νέναντ Αλαϊμπέγκοβιτς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Πιπέρσκι και ο Νίκολιτς προσέλαβαν από κοινού τον Στραχίνια Μιλίκοβιτς για να διαπράξει τη δολοφονία και του υποσχέθηκαν χρήματα. Ο Νίκολιτς σχεδίασε τη διαδρομή διαφυγής και βρήκε ένα κατάλληλο μέρος για να πυροβολήσει τον Αλαϊμπέγκοβιτς.

