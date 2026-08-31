Νόβακ Τζόκοβιτς: Λύγισε μετά την ήττα του στο US Open - Η δύσκολη βραδιά

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα του από τον Μαριάνο Ναβόνε, αποχαιρετώντας νωρίς το US Open.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam λύγισε συναισθηματικά στο καθοριστικό σετ ενός αγώνα, στον οποίο αντιμετώπισε καθ’ όλη τη διάρκειά του αδιαθεσία και έφτασε στο σημείο να κάνει εμετό.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Σέρβος ηττήθηκε στον πρώτο γύρο στο Flushing Meadows και η πρώτη φορά από το 2006 που αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο ενός τουρνουά Grand Slam.

«Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα απαίσια μέσα στο γήπεδο», δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

«Δεν θέλω να μειώσω σε καμία περίπτωση τη νίκη του Μαριάνο. Συγχαρητήρια σε εκείνον. Είναι καλός άνθρωπος και μεγάλος μαχητής — αλλά εγώ δεν το απόλαυσα καθόλου».

Ο Τζόκοβιτς κατάφερε να χαμογελάσει καθώς συνεχάρη τον 25χρονο Ναβόνε για μια νίκη που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες στην καριέρα του 49ου στην παγκόσμια κατάταξη Αργεντινού.

Ωστόσο, αφού έδειξε μεγαλείο και κλάση συγχαίροντας τον αντίπαλό του, ο απογοητευμένος Τζόκοβιτς δεν μπόρεσε να διατηρήσει για πολύ την ψυχραιμία του και φάνηκε και πάλι έτοιμος να δακρύσει καθώς κατευθυνόταν με βαριά βήματα προς τα αποδυτήρια.

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Τι είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς για την απόδοσή του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αποκλεισμό του από το US Open, αναφερόμενος τόσο στην κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης όσο και στη συγκινητική συμπαράσταση που έλαβε από το κοινό.

«Ήταν υπέροχοι. Είμαι πολύ ευγνώμων που το έζησα αυτό. Όσον αφορά τον ίδιο τον αγώνα και το πώς ένιωθα συνολικά με το σώμα μου και το παιχνίδι μου, πραγματικά δεν το απόλαυσα. Σχεδόν απεχθανόμουν κάθε στιγμή που πέρασα μέσα στο γήπεδο εξαιτίας αυτού. Αλλά από την πλευρά του κόσμου και της υποστήριξης, ήταν πραγματικά απίστευτο από την αρχή. Προσπαθούσαν να με εμψυχώσουν στις σημαντικές στιγμές και λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να παίξω τόσο καλά όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελα για εκείνους. Η αγάπη και η εκτίμηση που μου έδειξαν στο τέλος άγγιξαν πραγματικά την καρδιά μου», ανέφερε ο Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος πρωταθλητής αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν σωματικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, εξηγώντας πως τα προβλήματα που αντιμετώπισε δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τον ίδιο.

«Νομίζω ότι ήταν προφανές πως ένιωθα χάλια μέσα στο γήπεδο. Είναι κάτι που κουβαλάω σχεδόν σε κάθε αγώνα μου φέτος. Ξέρετε, έχω κάνει εμετό αρκετές φορές κι αυτό είναι σοβαρό. Μετά, ολόκληρο το σώμα μου αρχίζει ουσιαστικά να καταρρέει, με κράμπες και πόνους. Στο τέλος ούτε η μέση μου δεν άντεξε άλλο, το ίδιο και ο ώμος μου, και δεν μπορούσα να κλείσω το ματς.

Ήμουν μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια, ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι όμως, δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον. Είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά, ξέρετε, δεν το απόλαυσα καθόλου».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί, ο «Νόλε» εμφανίστηκε επιφυλακτικός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζητήσει λύση.

«Δεν ξέρω, προσπαθώ. Θα δούμε».

Ο Τζόκοβιτς αποκάλυψε επίσης πως κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης πέρασε από το μυαλό του ακόμη και η σκέψη να εγκαταλείψει, όμως η εξέλιξη του αγώνα τον έκανε να συνεχίσει την προσπάθειά του μέχρι το τέλος.

«Το σκέφτηκα. Αλλά μετά κέρδισα ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο. Τότε είπα, ‘εντάξει, ίσως υπάρχει μια ευκαιρία’. Μετά δεν ήθελα να τα παρατήσω στο 4ο ή στο 5ο σετ, οπότε ήθελα κατά κάποιον τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα».

Τέλος, σχολιάζοντας το γεγονός πως γνώρισε τον πρώτο του αποκλεισμό σε πρώτο γύρο Grand Slam μετά από δύο δεκαετίες, ο Σέρβος τόνισε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι να διαχειριστεί τη σωματική του κατάσταση.

«Ναι, είναι ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα. Αλλά, ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά, είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το γήπεδο και ακόμη προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου».