Ντελίριο, πυρσοί και συνθήματα στην άφιξη του Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (14/6) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Σπανούλης. Ο νέος προπονητής του Άρη έκανε χιλιάδες φίλαθλους να πλημμυρίσουν το αεροδρόμιο από νωρίς το απόγευμα δημιουργώντας μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική με τους φιλάθλους να φωνάζουν συνθήματα, να ανάβουν πυρσούς και να φωνάζουν το όνομα του αγαπημένου προπονητή.

Η έξοδος του Βασίλη Σπανούλη έγινε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων, εξαιτίας του πλήθους κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

