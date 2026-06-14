Ντελίριο, πυρσοί και συνθήματα στην άφιξη του Σπανούλη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής (14/6) προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Σπανούλης. Ο νέος προπονητής του Άρη έκανε χιλιάδες φίλαθλους να πλημμυρίσουν το αεροδρόμιο από νωρίς το απόγευμα δημιουργώντας μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.
Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική με τους φιλάθλους να φωνάζουν συνθήματα, να ανάβουν πυρσούς και να φωνάζουν το όνομα του αγαπημένου προπονητή.
Η έξοδος του Βασίλη Σπανούλη έγινε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων, εξαιτίας του πλήθους κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.
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