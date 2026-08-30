Ντιέγκο Κόστα: Από οικοδόμος στο Κάμπο Γκράντε, αρχηγός στη Σάο Πάουλο και πρωταθλητής Ρωσίας στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό αμυντικό 27 ετών, με χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμυρίων ευρώ, πρωταθλητή Ρωσίας με την Κρασνοντάρ και 161 παιχνίδια στην πλάτη του με τη Σάο Πάουλο.
Ο Ντιέγκο Κόστα έρχεται δανεικός με οψιόν αγοράς, σε μια μεταγραφική κίνηση στην οποία έπαιξε τον ρόλο του και ένας άνθρωπος που τον γνωρίζει από πολύ παλιά: ο Λέο Μάτος.
Όταν το όνομα του Βραζιλιάνου στόπερ έφτασε στον ΠΑΟΚ και τέθηκε υπόψη του Μάτος, η απάντησή του ήταν άμεση και θετική. Τον γνωρίζει από τη Σάο Πάουλο και είχε ξεκάθαρη εικόνα για τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητά του.
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