Ντράγκαν Σάκοτα: Ο πρίγκιπας της «Βασίλισσας» είναι σαν το παλιό καλό κρασί

Όταν το καλοκαίρι του 2024 ο 72χρονος, τότε, Ντράγκαν Σάκοτα επέστρεφε για τέταρτη φορά στον πάγκο της ΑΕΚ, η αντίδραση των φίλων της ΑΕΚ ήταν μία και συντονισμένη. «Μόνο αυτός» έλεγαν καθώς στο πρόσωπό του έβλεπαν τον άνθρωπο που θα μπορούσε να κάνει την Ένωση πρωταγωνίστρια, στον βαθμό που επιτρέπουν τα δεδομένα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Νωρίτερα είχαν περάσει προπονητές αξίας όπως για παράδειγμα ο Μπάνκι και ο Πλάθα, κάποιοι είχαν επιτυχίες, (ο Παπαθεοδώρου πήρε το κύπελλο το 2020), όμως κανείς δεν είχε την αποδοχή που έχει ο Σάλε. Άλλωστε το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τις επιτυχίες της ΑΕΚ, όχι μόνο στην εποχή Αγγελόπουλου, μετά από τη βάσανο της Α2 και της Β' Εθνικής, αλλά και παλιότερα όταν η ομάδα ήταν διεκδικήτρια του πρωταθλήματος.

Διαβάστε ακόμη: Ο Ορτίθ και ακόμα 20 παικταράδες που είδαμε στην Ελλάδα και δεν ζουν πλέον

Ο Σάκοτα είναι ο προπονητής του τελευταίο πρωταθλήματος, το 2002, με εκείνη την επική ανατροπή από το 2-0 του Ολυμπιακού, να του δίνει το διαβατήριο για την καρδιά των ΑΕΚτζήδων.

Ντράγκαν Σάκοτα | Eurokinissi

Επέστρεψε στην ΑΕΚ το 2014, την πρώτη δύσκολη χρονιά της επιστροφής στην Α1 και στη συνέχεια ανέλαβε μάνατζερ της ομάδας. Η θέση του όμως ήταν στην άκρη του πάγκου και όχι στην εξέδρα. Ξαναφόρεσε τη φόρμα του το 2017 και στο τέλος της σεζόν οδήγησε την ΑΕΚ σε δύο τίτλους, το Κύπελο αλλά κυρίως το Basketball Champions League. Αποτραβήχθηκε και πάλι, αναλαμβάνοντας για ένα διάστημα τεχνικός διευθυντής.

Δοκίμασε στην Ευρωλίγκα, κοουτσάρισε σε Ισπανία και Ιταλία, αλλά η μοίρα του ήταν και είναι η ΑΕΚ. Επέστρεψε και πάλι το 2024, έκανε την ΑΕΚ «κανονική ομάδα», της έδωσε τη σταθερότητα που χρειάζονται οι ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν και φέτος την οδήγησε σε έναν ακόμη τελικό. Το βράδυ του Σαββάτου (9/5/26) θα διεκδικήσει και πάλι το BCL. Κάποιοι λένε πως ίσως είναι και το φινάλε του στους πάγκους. Κανείς δεν μπορεί όμως να το επιβεβαιώσει.

Ο «Έλληνας» Ντράγκαν Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα πρωτοήρθε στη χώρα μας το 1990 και από τότε ρίζωσε στην Ελλάδα. Μάλιστα στην πρώτη του αυτή χρονιά, στον ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων στη Γενεύη.

Πήγε στην Πάτρα για τον Απόλλωνα, στο Ιβνώφειο για τον Ηρακλή, στο Περιστέρι, στον Άρη ακόμα και στον Ολυμπιακό στο πολύ κακό διάστημα του Κορυδαλλού και του... φαντάσματος του Μίλαν Τόμιτς να πλανάται πάνω από κάθε κεφάλι. Έφτασε ως και το Μουντομπάσκετ με την Εθνική Σερβίας. Το λιμάνι του όμως ήταν πάντα η ΑΕΚ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή είναι ο εν ενεργεία προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδι στο πρωτάθλημα μπάσκετ και προφανώς ο παλιότερος τεχνικός που συνεχίζει να κοουτσάρει. Είπαμε, στα 74 του ο Σάκοτα, είναι σαν το παλιό καλό κρασί.