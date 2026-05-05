Ο Ορτίθ και ακόμα 20 παικταράδες που είδαμε στην Ελλάδα και δεν ζουν πλέον

Η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ βύθισε στη θλίψη τον χώρο του μπάσκετ, ιδιαίτερα στη χώρα μας καθώς ο Πορτορικανός ήταν από τα κορυφαίο ονόματα που έπαιξαν στα ελληνικά παρκέ στα 90s.

Ο άλλοτε παίκτης της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη δεν κατάφερε να βγει νικητής στη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου φέυγοντας από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Πλέον το όνομά του μπαίνει δίπλα σε εκείνα σπουδαίων αθλητών που είδαμε τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά παρκέ, αλλά πλέον δεν βρίσκονται μαζί μας.

Στη συνέχεια του κειμένου προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όλους εκείνους που θαυμάσαμε στα γήπεδα, αλλά έφυγαν από τη ζωή. Όπως θα δείτε η ανακοπή καρδιάς είναι η αιτία θανάτου για τους περισσότερους αθλητές, δεν λείπουν όμως και οι εγκληματικές ενέργειες. (Η σειρά αναφοράς είναι τυχαία)

Μίτσελ Ουίγκινς

Ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993σε ηλικία 34 ετών και αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ των 90s παίζοντας με Μίλωνα, Πανιώνιο και κυρίως στον Σπόρτιγκ. Έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024 λίγες εβδομάδες πριν τα 65α γενέθλιά του.

Διαβάστε ακόμη: Ο Μίτσελ Ουίγκινς και 10 «ήρωες» των 90s που απογείωσαν το ελληνικό πρωτάθλημα

Αλφόνσο Φορντ

Έγινε «Στρατηγός» στον Παπάγου το 1996 και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Α1 τέσσερις φορές (96, 99, 00, 01), ο μοναδικός παίκτης που το έχει καταφέρει ποτέ. Η εν Ελλάδι καριέρα του Αμερικανού ολοκληρώθηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ είχαν προηγηθεί Σπόρτιγκ και Περιστέρι. Νικήθηκε από τη λευχαιμία τον Σεπτέμβριο του 2004 σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ρόι Τάρπλεϊ

Ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ ήρθε στην Ελλάδα το 1992 για τον Άρη με τον οποίο αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν. Ακολούθησε ο Ολυμπιακός, έπαιξε στον Ηρακλή ενώ στο τέλος της καριέρας του είχε ένα πολύ μικρό πέρασμα και από τον νεοφώτιστο τότε Έσπερο Καλλιθέας. Τον Ιανουάριο του 2015 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών μετά από νοσηλεία λόγω προβλήματος στο συκώτι.

Διαβάστε ακόμη: Το καταραμένο «ελληνικό» NBA draft του 1986 και οι δαίμονες του Ρόι Τάρπλεϊ

Τσαρλς Σάκλφορντ

Πέρασε μόλις δύο σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με Άρη -με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς- και ΠΑΟΚ, όμως άφησε το στίγμα του. Πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 2017 από ανακοπή καρδιάς.

Κόνραντ ΜακΡέι

Φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ την περίοδο 1997-98. Ο δυναμικός φόργουορντ είχε ιστορικό αρρυθμίας και το καλοκαίρι του 2000κατά τη διάρκεια μιας προπόνηση κατέρρευσε ενώ έτρεχε, δίχως να έχει προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου του. Ήταν μόλις 29 ετών.

Άντονι Γκράντι

Σούπερ σκόρερ στην Α1 των 00s, ο Αμερικανός με τα ράστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στη μία από τις δύο σεζόν που έπαιξε στον Πανελλήνιο, ενώ είχε πέρασμα και από την ΑΕΚ. Ο Γκράντι, που είχε μπλεξίματα με την ατυνομία, πέθανε σε ηλικία 40 ετών στις 14 Νοεμβρίου 2019 αφού μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός καυγά στη γενέτειρά του, το Λούιβιλ.

Κένιον Τζόουνς

Ο χαμογελαστός «γίγαντας» των 00s. Ήρθε στην Ελλάδα στα 24 του μετά από εισήγηση του Π. Γιαννάκη και είχε καλές σεζόν με τον Πανιώνιο και το Μαρούσι πριν πάρει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό που όμως δεν βρήκε ρόλο. Τον Αύγουστο του 2005 πέθανε στο σπίτι του μετά από καρδιακή προσβολή, στα 28 του χρόνια.

Μπόμπαν Γιάνκοβιτς

Μία από τις πιο τραγικές στιγμές του ελληνικού μπάσκετ. Ο μεγάλος Μπόμπαν Γιάνκοβιτς χτύπησε στο κεφάλι στις 28 Απριλίου του 1993στο ματς του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό και έκτοτε καθηλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο για 13 χρόνια. Πέθανε στις 28 Ιουνίου του 2006, από ανακοπή καρδιάς, καθώς βρισκόταν σε ταξίδι μέσα σε πλοίο με προορισμό τη Σύρο.

Διαβάστε ακόμη: Ένα 10χρονο παιδί που έβαλε τα κλάματα και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σκηνή με τον Μπόμπαν

Μαρκ Πέτγουεϊ

Από τους πρώτους ξένους στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Πέτγουεϊ αρχικά το 1987 πήγε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν έπαιξε στην Πάτρα με τον Απόλλωνα έχοντας 27,3 πόντους μέσο όρο. Μόλις έφυγε από την Πάτρα, το 1989, δολοφονήθηκε από ληστή την ώρα που επιχειρούσε να του κλέψει το αυτοκίνητο.

Σάσα Χούπμαν

Ο Γερμανός σέντερ έμεινε για τέσσερις σεζόν στην Ελλάδα, δύο για τον Παναθηναϊκό και δύο για τον Ηρακλή. Πέθανε στις 12 Απριλίου 2020, λίγες ημέρες πριν από τα 50ά γενέθλιά του. Έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια (αταξία), η οποία τον είχε περιορίσει σε αναπηρικό καροτσάκι για αρκετά χρόνια.

Γιάνις Τίμα

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Λετονίας, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού για λιγότερο από μία σεζόν. Πέθανε στις 17 Δεκεμβρίου 2024, σε ηλικία 32 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Κρίστιαν Βελπ

Μέλος του Ολυμπιακού που κατέκτησε το triple crown το 1997 αλλά και της Γερμανίας που πήρε το Ευρωμπάσκετ του 1993. Από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του με ένα ομολογουμένως περίεργο σουτ. Πέθανε την 1η Μαρτίου 2015, σε ηλικία 51 ετών έπειτα από καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Στέφαν Γέλοβατς

Ένα από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα του ελληνικού μπάσκετ. Ο Στέφαν Γέλοβατς έγινε παίκτης την ΑΕΚ το 2021, όμως τον Νοέμβριο της ίδια χρονιάς υπέστη εγκεφαλικό στην προπόνηση. Εξέπνευσε στις 5 Δεκεμβρίου σε ηλικία μόλις 32 ετών και ενώ ήταν εν ενεργεία αθλητής.

Γκριγκόρι Χίζνιακ

Το... σκιάχτρο από την Ουκρανία που γέμιζε τη ρακέτα του Περιστερίου και του Μακεδονικού στις καλύτερες σεζόν τους. Ο Χίζνιακ των 216 εκατοστών, προδόθηκε κι αυτός από την καρδιά του, τον Οκτώβριο του 2018 στα 44 χρόνια του.

Eurokinissi

Ρούμπεν Ντάγκλας

Σούπερ σκόρερ μεγάλη καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στον Πανιώνιο με τον οποίο είχε πάνω από 20π. μ.ό. στο πρωτάθλημα. Έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2024 στα 44 χρόνια του, από άγνωστα ιατρικά αίτια.

Λαβέλ Φέλτον

Τον είδαμε στα μέρη μας με τη φανέλα τόσο του Ηρακλή όσο και της ΑΕΚ στα μέσα των 00s. Τον Αύγουστο το 2009 βγήκε να γιορτάσει το νέο του συμβόλαιο σε ομάδα της Γερμανίας, όμως έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τον πυροβόλησαν θανάσιμα άγνωστοι ένοπλοι, κατά τη διάρκεια ληστείας. Υπέκυψε την επόμενη ημέρας σε ηλία 29 ετών.

Άντριαν Πέιν

Με δύο θητείες στον Παναθηναϊκό στα τέλη των 10s, κέρδισε ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο. Τον Μάιο του 2022, σε ηλικία μόλις 31 ετών, έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στο Ορλάντο, κι ενώ είχε σπεύσει να βοηθήσει μια φίλη του από πιθανή κακοποιητική πράξη.

Eurokinissi

Όλιβερ Μίλερ

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το 1998 που ήρθε στην Ελλάδα για το Ηράκλειο είχε σταθερή παρουσία στο ΝΒΑ παρότι το βάρος του κυμαινόταν από 120 κιλά έως 170 κιλά! Πέθανε από καρκίνο στο Φοίνιξ στις 12 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 54 ετών

Άντονι Φρέντερικ

Ήρθε στην Ελλάδα το 1993 για τον Άρη έχοντας καριέρα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 29 Μαΐου 2003, σε ηλικία 38 ετών.

Άντε Γκργκούρεβιτς

Δυναμικός φόργουορντ που στην Ελλάδα έπαιξε σε ΑΕΚ, Άρη, Ολύμπια Λάρισας και Ολυμπιάδα Πάτρας, στη δεκαετία του 2000. Ο Κροάτης που πλέον ήταν προπονητής πέθανε τον περασμένο Ιανουάριο σε ηλικία 51 ετών.

Λιούμπο Γιοβάνοβιτς

Παρότι δεν έπαιξε στην Α1 ήταν από τους κορυφαίους ξένους της προηγούμενης δεκαετίας στην Α2, με τις φανέλες του Αρκαδικού και του ΚΑΟΔ (πρωταθλητής). Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε καζίνο στο Μαυροβούνιο στο οποίο είχε μπει με την παρέα του για να προστατευθούν από τη βροχή.

* Εκτός από τους προαναφερθέντες, από τη ζωή έχουν φύγει ακόμη ο Ζερμέν Ουόκερ που πέρασε από τον Άρη το 2004, ο Μπρουκς Τόμπσον με πέρασμα από τον Ηρακλή το 1997 και ο Τζακ Χάλεϊ που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ το 1993.

