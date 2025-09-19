Ο Έρικ Καντονά ξεσπά στη συναυλία για την Παλαιστίνη: «Η UEFA και η FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ερίκ Καντονά, εμφανίστηκε στη συναυλία «Μαζί για την Παλαιστίνη» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου, όπου απηύθυνε έντονη έκκληση προς την UEFA και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις.

Ο Καντονά, γνωστός για την ανοιχτή του υποστήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό από τον Οκτώβριο του 2023, τόνισε ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από άθλημα. «Είναι πολιτισμός, πολιτική και η διεθνής εκπροσώπηση μιας χώρας», είπε, προσθέτοντας πως ήρθε η ώρα το Ισραήλ να στερηθεί αυτό το προνόμιο.

Ο πρώην σταρ υπογράμμισε πως λίγες μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέβαλαν τη Ρωσία, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά να συμμετέχει παρά τις κατηγορίες για γενοκτονία από τη Διεθνή Αμνηστία. Ζήτησε μάλιστα από τους συλλόγους και τους παίκτες παγκοσμίως να αρνηθούν να αγωνιστούν εναντίον ισραηλινών ομάδων.

Παραλληλίζοντας την κατάσταση με το αθλητικό μποϊκοτάζ εναντίον της Νότιας Αφρικής κατά την περίοδο του απαρτχάιντ, ο Καντονά υπογράμμισε πως το ποδόσφαιρο και οι οπαδοί του μπορούν να ασκήσουν τεράστια δύναμη και να συμβάλουν σε αλλαγές.

Η ομιλία του έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προσέλκυσε την προσοχή σε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες πολιτικές διαμάχες που επηρεάζουν τον χώρο του αθλητισμού.