Ο Χάαλαντ αποκάλυψε ποια ομάδα θέλει να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκάλυψε ποιον θα ήθελε να δει να κερδίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο (Μουντιάλ) του 2026, μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας από την εθνική Αγγλίας.

Η ιστορική πορεία των «Βίκινγκς» στη Βόρεια Αμερική έληξε στο Μαϊάμι το Σάββατο το βράδυ χάρη στη σεμιναριακή εμφάνιση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ, με την Αγγλία να προκρίνεται στα ημιτελικά.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι την Τετάρτη για μια θέση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί πριν από το τουρνουά, τη Γαλλία ή την Ισπανία.

Χάαλαντ - Ποιοι θέλει να σηκώσουν το Κύπελλο

Είναι το τέλος του δρόμου για τον Χάαλαντ, ο οποίος ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας επτά γκολ σε πέντε αγώνες για μια χώρα που λίγοι προέβλεπαν ότι θα έφτανε ως εδώ.

Θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικά για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο, ο οποίος είχε δικαίωμα να εκπροσωπήσει την Αγγλία έχοντας γεννηθεί στο Λιντς, αλλά επέλεξε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του, Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ.

Διαβάστε ακόμα: Μουντιάλ 2026: Πολλά παράπονα από τους Νορβηγούς για τον ρέφερι - Μπροστάρης ο πατέρας του Χάαλαντ

Μετά τον αγώνα του Σαββάτου, ο 25χρονος ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε πλέον τα Τρία Λιοντάρια για το υπόλοιπο του τουρνουά, ειδικά με τόσους πολλούς συμπαίκτες του στην ομάδα.

«Φυσικά και θέλω η Αγγλία να τα πάει καλά», απάντησε ο Χάαλαντ με ένα σαρκαστικό χαμόγελο, αλλά δεν είναι το μόνο έθνος που υποστηρίζει, αναφέρει η βρετανική Metro.

«Νομίζω ότι πήρα φανέλα της Αγγλίας πριν από τη φανέλα της Νορβηγίας όταν ήμουν μικρός. Μεγάλωσα στην Αγγλία. Είναι μια ξεχωριστή χώρα και ένα ωραίο μπλουζάκι».