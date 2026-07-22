Πάνω που νομίζαμε ότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν μπορεί να μας προσφέρει πιο σουρεαλιστικές στιγμές (ναι, αναφερόμαστε σε εκείνη τη φωτογραφία που αγκαλιάζει ένα λούτρινο ρακούν κρατώντας ένα μπουκάλι αλκοόλ), ο «Terminator» αποφάσισε να μας δείξει ότι έχει κι άλλες εκπλήξεις στο μανίκι του. Αυτή τη φορά, η φάση δεν αφορά κάποιο χατ-τρικ, αλλά τα -πολύ ιδιαίτερα- γούστα του στον καφέ.

Σύμφωνα με το unilad, ένα παλιότερο σχόλιο του Νορβηγού επιθετικού επανεμφανίστηκε στο Instagram και προκάλεσε μαζικά εγκεφαλικά στους χρήστες. Σε ένα βίντεο που ανέβηκε από το Pubity με λεζάντα «Αν ο Χάαλαντ είναι πραγματικά χρόνια online, πρέπει να μάθω την παραγγελία καφέ του στις ΗΠΑ», ο επίσημος λογαριασμός του ποδοσφαιριστή μπήκε στον κόπο να απαντήσει. Και η απάντηση ήταν ικανή να κάνει κάθε μπαρίστα να θέλει να σκίσει την ποδιά του.

Η επική παραγγελία:

«Καφές χωρίς μούχλα, ωμό γάλα και ωμό μέλι!»

Και επειδή ο Χάαλαντ είναι προφανώς μερακλής, δεν έμεινε εκεί. Έδωσε και σαφείς οδηγίες παρασκευής, συμπληρώνοντας:

«(Προσθέστε το ωμό μέλι αφού πέσει λίγο η θερμοκρασία με μια ξύλινη κουτάλα!)»

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Όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό, το ίντερνετ έπαθε ένα μικρό βραχυκύκλωμα. Τα σχόλια πήραν φωτιά, με το κοινό να αναρωτιέται πώς επιβιώνει ένας άνθρωπος που ζητάει τέτοια πράγματα στο ταμείο μιας καφετέριας.

«Σε τι είδους καταγώγια πήγαινε που τον έκαναν να αρχίσει να διευκρινίζει ότι θέλει τον καφέ του "χωρίς μούχλα";» αναρωτήθηκε ένας χρήστης, δίνοντας ρέστα.

Ένας άλλος έθεσε το πρακτικό ζήτημα: «Από πού στο καλό βρίσκει ωμό (απαστερίωτο) γάλα στα καφέ; Σίγουρα είναι φουλ στα θρεπτικά συστατικά, αλλά άντε βρες το».

Προφανώς, στην Ελλάδα –τη χώρα του φρέντο εσπρέσο σκέτου– αυτή η παραγγελία μάλλον δεν θα περνούσε ποτέ και το πιθανότερο θα ήταν να τον έδιωχναν.

Σε κάθε περίπτωση, ενώ η ιδέα ενός καφέ χωρίς μούχλα ακούγεται (ελπίζουμε) αυτονόητη για όλους μας, οι ειδικοί προειδοποιούν το κοινό να μην προσπαθήσει να αντιγράψει την διαβόητη «δίαιτα των Βίκινγκ» του Χάαλαντ, η οποία αγγίζει τις 6.000 θερμίδες τη μέρα. Ας μείνουμε στον καφέ καλύτερα.