Ο Μέσι δεν αγχώνεται για τον τελικό: «Τερμάτισα το παιχνίδι στο προηγούμενο Μουντιάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι σε νέες δηλώσεις άφησε να εννοηθεί πως, ακόμα και τη στιγμή που βρίσκεται προ ενός ιστορικού επιτεύγματος, έτοιμος να «ισοφαρίσει» το σερί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, νιώθει πως έχει ήδη πετύχει τα πάντα.
Με τον μεγάλο τελικό του φετινού Κυπέλλου να απέχει μόλις ώρες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αργεντίνο άσσο, που θέλει να κάνει το back to back με την Αργεντινή, εάν και εφόσον επικρατήσει της Ισπανίας το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00), γράφει και το gazzetta.
Ο Pulga που έχει κάνει τη φετινή διοργάνωση... δικιά του, όντας πρώτος σε πολλές στατιστικές κατηγορίες παρότι 39 ετών, και παρουσιάζεται μάλιστα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα» του 2026, είπε σε γνωστό δημοσιογράφο: «Έχω τερματίσει αυτό το παιχνίδι από το προηγούμενο Μουντιάλ».
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