Ο Μεσούτ Οζίλ στα Κατεχόμενα: «Πρέπει να αρθεί το εμπάργκο της FIFA και της UEFA στους αθλητές»

Μία σειρά συναντήσεων είχε σήμερα στα Κατεχόμενα της Κύπρου ο πρώην διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής, Μεσούτ Οζίλ, ο οποίος ζήτησε από διεθνείς οργανισμούς όπως τη FIFA και την UEFA να άρουν το «εμπάργκο» στους Τουρκοκύπριους αθλητές.

Ο Μεσούτ Οζίλ, στα Κατεχόμενα, συναντήθηκε με τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης του «μετέφερε τον αγώνα τους για την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών βασισμένης στην κυρίαρχη ισότητα».

«Ο Τατάρ τόνισε τα επιτεύγματα των Τουρκοκυπρίων αθλητών, καθώς και τις αδικίες που αντιμετωπίζουν λόγω των εμπάργκο και της απομόνωσης. Δηλώνοντας ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί αμέσως, ο Τατάρ ενημέρωσε τον Οζίλ για το Κυπριακό, δηλώνοντας ότι η πολιτική λύσης δύο κρατών που ακολουθούν εφαρμόζεται σε συνεργασία με την Τουρκία» γράφουν επίσης τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Το εμπάργκο στους αθλητές της ΤΔΒΚ πρέπει να αρθεί. Τα επιτεύγματα των Τουρκοκυπρίων αθλητών δεν πρέπει να παραβλέπονται. Οι νέοι από την ΤΔΒΚ πρέπει να υποστηριχθούν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διεθνείς αθλητικοί οργανισμοί όπως η FIFA και η UEFA θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε αυτό το θέμα» απάντησε με τη σειρά του ο Οζίλ.

Καταληκτικά, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία πορεία, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με πληροφορίες από Haber Aktuel