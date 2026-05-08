Ο Μιχάλης Ζαμπίδης είναι ένας από μας - «Φοβάται» τη μαμά του περισσότερο από τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης μίλησε για τον επικείμενο αγώνα του με τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, ενημερώνοντας για την προετοιμασία του αλλά και για το πώς είπε στη μητέρα του ότι θα ξαναμπεί στο ρινγκ.

Μιλώντας στον Alpha, o Έλληνας πρωταθλητής έκανε λόγο για «μεγάλη πρόκληση» καθώς «αγωνίζομαι με τον κορυφαίο πυγμάχο όλων των εποχών».

Για να είναι έτοιμος για τη μεγάλη συνάντηση στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, ο ίδιος έχει αλλάξει πλήρως την καθημερινότητά του.

«Στόχος για μένα είναι να είμαι στη μέγιστη ψυχοσωματική απόδοση που μπορώ να έχω. (...) Άλλη ζωή, κάθε πρωί προπόνηση. Αυστηρή διατροφή, ζύγισμα, διατροφολόγους, μπήκα πάλι στο κομμάτι του πρωταθλητισμό. Όλα με έχουν δυσκολέψει. Ξαφνικά, από εκεί που έχεις 200 γραμμάρια ρύζι, πας στον διατροφολόγο και έχεις 80. Και λες δεν είδα καλά» είπε, ειδικότερα.

Εξήγησε πως μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση πρέπει να ζυγίζει 71 κιλά. «Την ημέρα του αγώνα μπορεί να είσαι και 73-74. Έχει τύχει να δω αντίπαλο με τα μάγουλα μέσα και την άλλη μέσα στο ρινγκ ήταν θηρίο. Και λέω πού ήταν ο χθεσινός, μου φαινόταν πιο εύκολος» θυμήθηκε.

Αναφερόμενος στον αντίπαλό του, έκρινε πως είναι «καλύτερος από Τάισον και Μοχάμεντ Άλι. Είναι ο μοναδικός αήττητος, με 50-0. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ιστορία».

Στόχος του είναι να κάνει το 51-1, αλλά παραμένει ταπεινός. «Κοιτάμε ψηλά, με το κεφάλι χαμηλά».

Η ρήτρα των 2 εκατομμυρίων και πώς το είπε στην οικογένειά του

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιβεβαίωσε πως έχει υπογράψει μία ρήτρα της τάξης των δύο εκατομμυρίων δολαρίων, σε περίπτωση που κάνει αντιαθλητικό χτύπημα στον Μεϊγουέδερ και εξήγησε: «Επειδή είναι κικ μπόξερ, φοβήθηκε. Αν με κλωτσήσεις, μου ρίξεις γονατιά ή μου κάνεις κάτι απ΄το κικ μπόξινγκ... Είναι λογική η ρήτρα».

Οι 4χρονες κόρες του, Αγάπη και Σοφία, θα βρεθούν στο πλευρό του, αφού και εκείνες έχουν αρχίσει την ενασχόληση με το άθλημα.

«Μου λέει η Αγάπη "θα τον ρίξεις κάτω και αυτόν". Μου λέει "εσύ είσαι πιο δυνατός"».

Παράλληλα, έδειξε ότι παρά την πλούσια καριέρα του παραμένει ένας κλασικός Έλληνας γιος. Αναφερόμενος στο πώς το έμαθε η μαμά του, εξήγησε πως της το είπε σιγά σιγά.

«Η μαμά μου είπε "Κάτι μου λένε, ανοησίες, ότι θα παίξεις αγώνα. Μετά της το είπα σιγά σιγά, αλλά της πήρε χρόνο να το πάρει απόφαση».

Καταλήγοντας, ο Μιχάλης Ζαμπίδης ζήτησε «υγεία και φώτιση για έναν καλό αγώνα».