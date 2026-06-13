Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδας: Η απονομή του τρόπαιου

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, επικρατώντας με 89-85 του Παναθηναϊκού στον πέμπτο και καθοριστικό τελικό της GBL. Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στους φιλάθλους τους στο ΣΕΦ.

Η σειρά των τελικών ολοκληρώθηκε έπειτα από έντονες και αμφίρροπες αναμετρήσεις, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής στο τελευταίο παιχνίδι και να προσθέτει το πρωτάθλημα στη φετινή του συλλογή, μετά και την επιτυχία του στην Euroleague.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, οι παίκτες του Ολυμπιακού ανέβηκαν στο βάθρο μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, παρέδωσε το τρόπαιο στους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και Φουρνιέ, οι οποίοι το σήκωσαν μαζί, προκαλώντας ξέσπασμα ενθουσιασμού στις εξέδρες.

Με αυτή την επιτυχία, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με τρεις τίτλους, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει το Super Cup και την EuroLeague.

Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στους πρωταθλητές του μπάσκετ

🔴⚪️🏆Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Big congratulations to @Olympiacos_BC for winning the Greek Championship! pic.twitter.com/y9mzsspMD7 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 13, 2026