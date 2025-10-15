Ο Παναθηναϊκός πήρε «πακέτο» από την Κηφισιά Τεττέη και Παντελίδη με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ

Ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στον Ολυμπιακό αλλά στον Παναθηναϊκό κατέληξαν τα δύο μεγάλα «αστέρια» της φετινής Κηφισιάς.

Σύμφωνα με το Gazzetta, κάτω από άκρα μυστικότητα, το «τριφύλλι» αγόρασε από την ομάδα των βορείων προαστίων μαζί τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη με ένα ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «πράσινοι» τις τελευταίες ημέρες έκαναν δυναμικό «μπάσιμο» για τους δύο επιθετικούς, ανέβασαν κατακόρυφα την πρόταση σε σχέση με τους υπόλοιπους «μνηστήρες» και κατάφεραν να φτάσουν σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση των δύο νεαρών άσων, οι οποίοι κάνουν θραύση στη Super League.