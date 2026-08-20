Ο Ρομπέρτο Κάρλος απαντά στις φήμες ότι «βαφτίστηκε» μουσουλμάνος: «Σέβομαι το Ισλάμ, αλλά είναι ψέματα»

Ο Ρομπέρτο Κάρλος απάντησε στις ευρέως διακινούμενες φήμες ότι ασπάστηκε το Ισλάμ, με σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο θρυλικός βραζιλιάνος άσσος του ποδοσφαίρου αποφάσισε τελικά να βάλει τέλος στα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας τι πραγματικά ισχύει. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσαν δηλώσεις θρησκευτικού προσώπου στη Βραζιλία, αλλά και προσωπικές εξελίξεις στη ζωή του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

🇧🇷 Roberto Carlos, the former Brazilian footballer, has announced that he has converted to Islam. ☪️😍 https://t.co/E1WV8WLs7b — JM News Network (@JMNewsNetwork_) August 18, 2026

Ρομπέρτο Κάρλος - Πώς ξεκίνησαν οι φήμες

Η φημολογία έγινε ακόμα πιο έντονη ειδικά μετά τον γάμο του Ρομπέρτο Κάρλος με τη μουσουλμάνα σύζυγό του.

Το γεγονός ότι στην τελετή υπήρχαν στοιχεία της ισλαμικής παράδοσης ήταν αρκετό για να αρχίσουν να κυκλοφορούν στα social media ισχυρισμοί ότι ο Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής είχε επίσης ασπαστεί τη μουσουλμανική πίστη.

Διαβάστε ακόμα: Βιλερμπάν: Έκανε το «μπαμ» με Κράουντερ

Ο 53χρονος Βραζιλιάνος αποφάσισε τελικά να απαντήσει δημόσια στις φήμες.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Okaz» της Σαουδικής Αραβίας, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ασπαστεί το Ισλάμ, παρά τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, όμως, εξέφρασε τον σεβασμό του τόσο προς τη μουσουλμανική πίστη όσο και προς τη θρησκευτική ζωή της συζύγου του.

«Είναι υπέροχο να βλέπω τη σύζυγό μου να προσεύχεται, όμως οι φήμες ότι έγινα μουσουλμάνος δεν είναι αληθινές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπογράμμισε ότι σέβεται βαθιά τη θρησκεία της συζύγου του και τη μουσουλμανική πίστη συνολικά, διαχωρίζοντας όμως αυτόν τον σεβασμό από το ζήτημα της προσωπικής του θρησκευτικής ταυτότητας.