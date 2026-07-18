Μενού

Ο Σκαλόνι βρήκε τη λύση για τον Γιαμάλ: «Να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του»

Το χιουμοριστικό σχόλιο του προπονητή της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι για τον ασταμάτητο Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας.

Reader symbol
Newsroom
Λιονέλ Σκαλόνι
Λιονέλ Σκαλόνι | EPA/RONALD WITTEK/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Περίπου έναν 24ωρο απομένει πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.

Με χιουμοριστικό τρόπο ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα προσπαθήσει να περιορίσει τον Λαμίν Γιαμάλ, στον τελικό του Μουντιάλ σχολιάζοντας ότι το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν να τον κλείδωναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

Διαβάστε ακόμα: Σκαλόνι - Ντε Λα Φουέντε: Ο μαθητής απέναντι στον δάσκαλο - Ο ιδιαίτερος «δεσμός» τους

«Πώς να σταματήσεις τον Γιαμάλ; Μακάρι να μπορούσαμε να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του!. Είναι εκπληκτικός, ένας θησαυρός. Είναι ακόμα τόσο νέος και έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Έχει κάνει τόσα πολλά για την Ισπανία. Ελπίζουμε όχι την Κυριακή, αλλά όπως και ο Μέσι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις», είπε.
 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ