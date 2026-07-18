Ο Σκαλόνι βρήκε τη λύση για τον Γιαμάλ: «Να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του»

Περίπου έναν 24ωρο απομένει πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.
Με χιουμοριστικό τρόπο ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα προσπαθήσει να περιορίσει τον Λαμίν Γιαμάλ, στον τελικό του Μουντιάλ σχολιάζοντας ότι το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν να τον κλείδωναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.
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«Πώς να σταματήσεις τον Γιαμάλ; Μακάρι να μπορούσαμε να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του!. Είναι εκπληκτικός, ένας θησαυρός. Είναι ακόμα τόσο νέος και έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Έχει κάνει τόσα πολλά για την Ισπανία. Ελπίζουμε όχι την Κυριακή, αλλά όπως και ο Μέσι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις», είπε.
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