Ο Σλούκας τραυματίστηκε όπως ο Βιλντόζα το 2024: Το διάστημα που έμεινε εκτός

Άτυχος στάθηκε ο αρχηγός των πράσινων πριν το ξεκίνημα της σειράς με τη Βαλένθια. Ο Κώστας Σλούκας μπαίνει χειρουργείο το πρωΐ της Τρίτης (28/4) μετά τον τραυματισμό του (υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος) στην προπόνηση της Δευτέρας (27/4), που ήταν και η τελευταία πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για την Ισπανία και τους δυο πρώτους αγώνες των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια.

Ο Έλληνας γκαρντ θα αναγκαστεί να χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα και.... τρέχει για να είναι έτοιμος για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

