ΟΦΗ: Η άρτια εμφάνιση του Αθανασίου κόντρα στον Ολυμπιακό

Όταν είσαι δανεικός και παίζεις κόντρα στην ομάδα που ανήκεις, σίγουρα το κίνητρο μεγαλώνει για να αποδείξεις την αξία σου. Ο Νίκος Αθανασίου δεν είχε τέτοιο... πρόβλημα καθώς έχει αποδείξει με τις εμφανίσεις του στον ΟΦΗ το πόσο καλός αμυντικός είναι αλλά κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός.

Ο Έλληνας φουλ μπακ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες, ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην ιστορική νίκη των Κρητικών στο Φάληρο (1-0) καθώς, εκτός από την ασίστ στο νικητήριο γκολ, ήταν άριστος τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά του καθήκοντα.

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