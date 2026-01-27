Οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ δεν θα βρεθούν στο γήπεδο με τη Λυών: Ζήτησαν να μείνει κλειστή η θύρα τους

Από τη στιγμή που η UEFA δεν αποφάσισε την αναβολή του αγώνα με τη Λυών για το Europa League (29/01), παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, εξαιτίας της τραγωδίας όπου επτά αετόπουλα έφυγαν από τη ζωή, οι οπαδοί του Δικεφάλου, αποφάσισαν να μην δώσουν το παρών, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Άλλωστε, ένα παιχνίδι δεν είναι τίποτα μπροστά στο τραγικό γεγονός.

Ήδη, οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με πούλμαν αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, καθώς η θλίψη είναι τόσο μεγάλη που το ποδόσφαιρο περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν λοιπόν μόνο στην επιστροφή τους. Με δική τους πρωτοβουλία, η κερκίδα των φιλοξενούμενων θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη, σε ένδειξη πένθους.

