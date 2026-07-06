Φολάριν Μπάλογκαν: Ο «παράνομος μετανάστης» για τον οποίο έφερε το Μουντιάλ τούμπα ο Τραμπ

Σε μία κίνηση που θα μπροούσε να περιγραφεί μόνο ως κρίση συνείδησης, ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε τα πάνω κάτω, μέχρι που έφτασε να «μαλώσει» τον Τζάνι Ινφαντίνο, για την κόκκινη κάρτα στον άσσο της Εθνικής των ΗΠΑ, Φολάριν Μπάλογκαν.

Ίσως ο Ρεπουμπλικανός να είχε άγνοια, ή ίσως θεώρησε πως το να ευνοήσει τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ, είναι σημαντικότερο από τον συμβολισμό του να υπερασπιστεί τον Μπάλογκαν, έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει όσα μισεί.

Φολάριν Μπάλογκαν - Όσα μισεί ο Τραμπ

Όπως γράφει το BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις αμαύρωσε ανεπανόρθωτα το κύρος της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, για τα «μάτια» ενός τυπικά παράνομου μετανάστη.

Η ειρωνεία είναι ότι ο πολύτιμος επιθετικός είναι το είδος του ατόμου που ο πρόεδρος πιστεύει πως δεν αξίζει την αμερικανική υπηκοότητα, βάσει της σκληροπυρηνικής ατζέντας του για τη μετανάστευση.

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Ξένης καταγωγής, επιτυχημένος, αυτοδημιούργητος και κορυφαίος μεταξύ των συναδέλφων του, ακόμα και αυτών που «χωρούν» στη «λευκή Αμερική» του Τραμπ, ο Μπάλογκαν καταργεί στην πράξη την θεατρική προσήλωση του Ρεπουμπλικανού στην ακροδεξιά ρητορική του.

Καθώς ο Μπάλογκαν «ζεσταίνεται» για τον δεύτερο αγώνα του στον όμιλο, εναντίον της Αυστραλίας στο Σιάτλ την Παρασκευή, αυτό συμβαίνει σε ένα φόντο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι ήδη γεμάτο με διαμάχες για τη μετανάστευση και τις βίζες.

Φολάριν Μπάλογκαν - Η απίστευτη σύμπτωση που τον κάνει Αμερικανό

Ο Μπάλογκαν, 24 ετών, είναι προϊόν της ακαδημίας νέων της Άρσεναλ και θα μπορούσε να είχε δηλώσει πίστη στην Αγγλία ή τη Νιγηρία. Ωστόσο, πολύ πριν από αυτό, οι περιστάσεις «συνωμότησαν» ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ.

Οι Νιγηριανοί γονείς του Μπάλογκαν ζούσαν στο Λονδίνο όταν ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2001.

Το ταξίδι αποδείχθηκε μοιραίο. Η μητέρα του Μπαλογκάν αποκλείστηκε από την πτήση της επιστροφής όταν οι αεροσυνοδοί συνειδητοποίησαν ότι ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, και αντί να γεννηθεί στην αγγλική πρωτεύουσα, ο Μπαλογκάν ήρθε στον κόσμο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουλίου 2001.

Το γεγονός ότι γεννήθηκε στο Μπρούκλιν σήμαινε ότι ο έλαβε αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα βάσει των νόμων περί εκ γενετής ιθαγένειας, με βάση την 14η τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ επιδιώκει να αρνηθεί την υπηκοότητα στα παιδιά ανθρώπων που βρίσκονται είτε παράνομα στις ΗΠΑ είτε με προσωρινή βίζα (όπως τουριστικές βίζες), καταργώντας το υπάρχον δικαίωμα στην ιθαγένεια, που λαμβάνει ως κριτήριο τη γέννηση σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Κένι Κούπερ - πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, πιστεύει ότι η ομάδα, με τον Μπαλόγκαν ως «αποδεδειγμένα σκόρερ στο υψηλότερο επίπεδο», μπορεί να κάνει μια ιστορική πορεία.

Το θέμα είναι τι θα συμβεί όταν η διοργάνωση λήξει, και ο Μπάλογκαν έρθει αντιμέτωπος με το κράτος καταστολής του Αμερικανού προέδρου.