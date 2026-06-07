Ολυμπιακός: Βρίσκει χρυσάφι από ομάδες που υποβιβάζονται

Ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, μετά την επιστροφή του Φορτούνη, θα είναι ο Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα, που την τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος υποβιβάστηκε από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία.

Με την ευκαιρία ας τσεκάρουμε ποιες ήταν οι καλύτερες (top) και ποιες οι χειρότερες (flop) μεταγραφές του Ολυμπιακού ακριβώς από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί! Κι όπως θα δούμε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει περιπτώσεις χρυσάφι μέσα από τέτοιες ευκαιρίες.

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