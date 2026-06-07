Μενού

Ολυμπιακός: Βρίσκει χρυσάφι από ομάδες που υποβιβάζονται

Ο Κώστας Νικολακόπουλος με αφορμή τον Μαφέο καταγράφει στο blog Gazzetta τις top και flop μεταγραφές του Ολυμπιακού από ομάδες που έχουν πέσει κατηγορία.

Reader symbol
Newsroom
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, μετά την επιστροφή του Φορτούνη, θα είναι ο Πάμπλο Μαφέο από τη Μαγιόρκα, που την τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος υποβιβάστηκε από την Α΄ στη Β΄ κατηγορία.

Με την ευκαιρία ας τσεκάρουμε ποιες ήταν οι καλύτερες (top) και ποιες οι χειρότερες (flop) μεταγραφές του Ολυμπιακού ακριβώς από ομάδες που έχουν υποβιβαστεί! Κι όπως θα δούμε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει περιπτώσεις χρυσάφι μέσα από τέτοιες ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ