Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν - Εκτός Τζόουνς, Μόρις και Τζόζεφ

Συνολικά πέντε παίκτες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αποψινό Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε λόγω των κανονισμών της Euroleague.

Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Με τα ρόστερ που είχαν διαθέσιμα στις 4 Δεκεμβρίου όταν και ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, είναι υποχρεωμένες να παραταχθούν οι δύο ομάδες στη σημερινή (17/3, 21:15) αναμέτρησή τους. Αυτό επιτάσσουν οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας κάτι που σημαίνει πως οποιαδήποτε προσθήκη έγινε και στις δύο ομάδες μετά τις 4/12 θα βρίσκεται εκτός αποστολής.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, θα στερηθεί τρία βασικά του γρανάζια καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο σέντερ Ταϊρικ Τζόουνς και οι γκαρντ Μόντε Μόρις και Κόρι Τζόσεφ. Όλοι τους ντύθηκαν στα ερυθρόλευκα μετά από τις 4 Δεκέμβρη. Αυτές οι απουσίες έρχονται να προστεθούν σε εκείνες των τραυmατιών Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.

Από την άλλη πλευρά η τουρκική ομάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Νάντο Ντε Κολό αλλά και τον Κρις Σίλβα. Παράλληλα τραυματίες είναι οι Νικολό Μέλι και ο Ντέβιν Χολ.

 

