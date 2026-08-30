Ολυμπιακός: Η εκπληκτική αλλαγή του Κόρι Τζόσεφ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με την σύζυγο του, Μαράϊα και τα παιδιά τους βρίσκονται στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ και παρακολουθούν την φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα, όπου αγωνίζεται ο αδερφός του, Άλεξ.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Κόρι Τζόσεφ που παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αλλαγή. Ο Αμερικανός γκαρντ παρουσιάζεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και δείχνει να έχει δουλέψει πολύ το καλοκαίρι.
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