Ολυμπιακός: Η μία στιγμή να σταθείς, η εικόνα του γκολκίπερ και η ποιότητα με τα κουσούρια

Για άλλο ένα φιλικό, μετά από εκείνα με την 12η στο Βέλγιο Λέουβεν (1-1) και τον 5ο στην Ολλανδία Άγιαξ (0-1), ο Ολυμπιακός προβλημάτισε με την εικόνα του, 11 ημέρες πριν την πρώτη ευρωπαϊκή του μάχη.

Αυτή τη φορά μάλιστα έχασε 0-3 από την 11η στο περασμένο βελγικό πρωτάθλημα Άντβερπ, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχαμε δει και πέρυσι στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, δηλαδή να καταρρέει στο β΄ μισό του β΄ ημιχρόνου, δεχόμενος τρία γκολ μέσα σε μόλις ένα δεκάλεπτο.

Με τη δικαιολογία της παρουσίας παιδιών από τη Β ομάδα (Κουτσίδης, Φίλης και μετά Μπακούλας) να μην ευσταθεί, καθώς οι Βέλγοι, που σημειωτέον ψάχνουν προπονητή και είναι με υπηρεσιακό στον πάγκο, έπαιξαν με ακόμη περισσότερα νέα παιδιά και δη 17 και 18 ετών.

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